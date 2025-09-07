Festival del Cinema di Venezia 2025, top e flop: Emily Blunt imbattibile, Amanda Seyfried copiona

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Venezia: gli abiti più audaci che hanno scaldato il red carpet del Festival

Dopo quasi due settimane di glamour, grande cinema e qualche polemica, si è ufficialmente concluso il Festival del Cinema di Venezia 2025. Le star hanno lasciato il Lido e il tappeto rosso è tornato temporaneamente in soffitta. Della kermesse, però, continueremo a parlare ancora per un po’, soprattutto di alcuni look che, alcuni in bene altri in male, saranno difficili da dimenticare. I top e i flop di quest’edizione della Mostra del Cinema.

I look top di Venezia 2025

Emily Blunt è tornata sul set de Il Diavolo veste Prada 2 e dal cult dedicato alla moda ha appreso ben più di una lezione. È lei – secondo noi – la meglio vestita di tutto il Festival del Cinema di Venezia di quest’anno. In un susseguirsi di banalissimi abiti scuri, l’attrice ha illuminato il tappeto rosso con una preziosa creazione interamente rivestita di micropaillettes argentate. Il look da sirena di Emily, illuminato dagli splendidi diamanti rosa di Tiffany, resterà negli annali del Festival.

Alba Rohrwacher è una donna discreta, a tratti timidi, che raramente attira l’attenzione su di sé. A Venezia, quest’anno, ha lasciato tutti di stucco quando si è presentata al Lido con un abito creato per stare al centro della scena. L’attrice italiana ha sfoggiato un incredibile Dior Haute Couture, realizzato in 126 ore esclusivamente per lei. L’abito blu notte è un inno all’ironia, con un “fondoschiena” esagerato sotto la gonna in seta. Ci piace perché la moda è anche questo, giocare senza prendersi troppo sul serio.

Ironia della sorte, tra le più fotografate del Festival del Cinema non c’è un’attrice né una regista, ma un’avvocata. Tra i look più incredibili di quest’anno quello di Amal Alamuddin, la moglie di George Clooney (che qui si presta a essere perfetto accessorio). Un abito da sera asimmetrico, interamente drappeggiato e dall’effetto stropicciato, con strascico balloon e accessori dorati: i singoli addendi parrebbero gli ingredienti per un clamoroso disastro di stile, ma il risultato è incredibilmente riuscito.

I veri flop del Festival del Cinema

Bene o male purché se ne parli… Che si sia trattato di una mossa di marketing figlia dell’idea che anche la cattiva pubblicità è pur sempre pubblicità? O è stata davvero una sincera ammirazione a spingere Amanda Seyfried a replicare pedissequamente l’outfit sfoggiato da Julia Roberts qualche giorno prima? Resta un mistero. Quel che è certo è che con i guardaroba da urlo a disposizione della star hollywoodiana, il copiare un completo blazer/jeans è un ingiustificabile flop.

Peccato davvero, perché l’abito scelto da Rose Villain a Venezia è una meraviglia punk, inimitabile creazione della più ribelle della moda, la stilista britannica Vivienne Westwood. Sarebbe stato perfetto – forse avrebbe anche raggiunto il capitolo top di questo articolo – se la trapper non avesse scelto di abbinarci un’improponibile cresta azzurra e una linguaccia adolescenziale. È tempo di crescere e iniziare a conciarsi a modo.

Il rosa, il colore che, per citare l’Alphie cinematografico, soltanto i veri uomini non hanno paura di indossare. E se c’è qualcuno che è l’emblema della virilità nella sua forma più selvaggia e possente quello è Jason Momoa. L’attore risplende nel completo colorato e dal taglio morbido. Ma perché mai abbinarci un paio di sandali in gomma? Un errore che non riusciamo a perdonare neppure a Aquaman.