Amanda Seyfried ha coronato un sogno. La sua richiesta è stata accontentata ed ecco perché il look replicato è tanto importante

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Festival del Cinema di Venezia 2025, i look della terza serata: Julia Roberts perfetta, le gemelle Spencer come due nuvole

Qualcosa di decisamente particolare è avvenuto al Festival di Venezia 2025. Un evento che celebra cinema e moda, due attrici hanno sfoggiato lo stesso look: Julia Roberts e Amanda Seyfried. Le abbiamo citate in ordine di apparizione sul tappeto rosso, con pochissimi giorni intercorsi tra le due.

Qualcuno ha sottolineato come per la Seyfried possa essersi trattato di una sorta di sogno realizzato. Alla base, però, potrebbe esserci un preciso programma attuato da Versace, sotto la nuova gestione del neo direttore creativo Dario Vitale. Un lancio decisamente vincente, considerando la viralità conquistata dall’outfit.

L’ammirazione per Julia Roberts

Non si hanno certezze in merito alla programmazione di questo mini caso stilistico a Venezia 82. È però certo che Amanda Seyfried abbia apprezzato enormemente la chance. Non ha mai nascosto la propria enorme ammirazione per la diva di Hollywood e oggi un suo commento social è riemerso.

Sotto un post della stylist Elizabeth Stewart (la stessa che cura gli outfit di Julia Roberts), aveva scritto: “Fammi indossare lo stesso look”. E così è stato.

Il look virale

Quello di Julia Roberts è stato decisamente uno dei look più apprezzati del Festival. Un outfit urban, che ha contribuito a eliminare il classico piedistallo sul quale alcuni Vip amano porsi. Non è il suo caso e lo sappiamo ma questo look di certo conferma le sensazioni che per anni abbiamo avuto in merito alla diva. Come se non bastasse, occorre sottolineare anche la “replicabilità” dei capi indossati. Una chiara scelta risultata vincente.

IPA

Le due attrici hanno dunque indossato un completo “rilassato” ma elegante, composto da una giacca sartoriale in lana blu, camicia a righe giallo-nocciola, con maniche arrotolate, jeans morbidi, cintura con fibbia dorata, décolleté Vienna 95 intrecciate e una borsa con chiusura Medusa.

Nel caso della Seyfried, diverte il fatto che anche l’acconciatura sia stata replicata: capelli raccolti. Qualcosa di diverso però c’era. Amanda ha infatti optato per dei sandali. Un tocco personale inserito in una celebrazione vera e propria.

Moda sostenibile

È stata la stessa Elizabeth Stewart a confermare che quelli erano proprio gli stessi identici capi indossati da Julia Roberts. Il suo post è divenuto virale, come l’outfit. Tre parole: “Sharing is caring”. Ha poi ringraziato la diva per la sua generosità e lo spirito sostenibile.

Per quanto si tratti di un gesto semplice, infatti, garantisce un esempio molto rilevante. Il mondo Vip dovrebbe infatti spingere con forza verso un sistema che implementi il riuso, contribuendo a renderlo la normalità.

IPA

In un settore dove l’unicità degli outfit è un dogma, questo gesto sa di libertà. Amanda non ha avuto paura di “copiare” e in questo gioco delle parti, c’è tanto da imparare da parte dell’intera industria.

Questa doppia apparizione, poi, dice molto anche della visione di Dario Vitale per Versace. Il fatto che lo stesso completo abbia funzionato così bene su due donne diverse, con stili e personalità differenti, è già una dichiarazione d’intenti.