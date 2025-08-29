Emanuela Fanelli sparkling sul terzo red carpet di Venezia 82
Venezia 82, terzo red carpet. In questa serata uggiosa - ma dovrebbe andare meglio di ieri - a illuminare la passerella della prestigiosa kermesse cinematografica sono state tante star italiane e internazionali, a cominciare dalla madrina di questa edizione. Dopo il rosso della serata precedente, Emanuela Fanelli ha sfoggiato un prezioso long dress color sabbia, senza spalline e tempestato di piccoli cristalli dall'effetto sparkling. Forse l'hairstyle wet non ha convinto del tutto e una collana avrebbe impreziosito ulteriormente l'insieme, ma va bene lo stesso: madrina assolutamente promossa!