Emanuela Fanelli illumina la seconda serata del Festival di Venezia in rosso
Per la seconda serata del Festival del Cinema di Venezia 2025, Emanuela Fanelli osa con un abito rosso fiammante, rischiando il ton sur ton con il tappeto. La mantella ricamata e lo scollo posteriore, un vero capolavoro d’alta sartoria, rendono il look un’opera d’arte. Forse meno sorprendente del debutto in Armani Privé della prima serata, ma comunque un’apparizione elegante e magnetica, che conferma il suo ruolo di conduttrice protagonista.