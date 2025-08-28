Emanuela Fanelli illumina la seconda serata del Festival di Venezia in rosso

Pubblicato: 28 Agosto 2025 19:11

Per la seconda serata del Festival del Cinema di Venezia 2025, Emanuela Fanelli osa con un abito rosso fiammante, rischiando il ton sur ton con il tappeto. La mantella ricamata e lo scollo posteriore, un vero capolavoro d’alta sartoria, rendono il look un’opera d’arte. Forse meno sorprendente del debutto in Armani Privé della prima serata, ma comunque un’apparizione elegante e magnetica, che conferma il suo ruolo di conduttrice protagonista.
Mostra Del Cinema Di Venezia
Foto di Ilaria di Pasqua

Ilaria di Pasqua

Lifestyle Editor

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.