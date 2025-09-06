Emma Watson al Festival del Cinema di Venezia 2025, il minidress è da vera diva

Emma Watson è sbarcata al Festival del Cinema di Venezia 2025 con un look bon ton e dal sapore retrò

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Emma Watson al Festival del Cinema

In attesa di scoprire chi vincerà il Leone d’Oro, l’ultima giornata del Festival di Venezia 2025 regala ancora gioie in fatto di stile. In Laguna è infatti arrivata l’attrice Emma Watson, che ha conquistato i fotografi con un look elegante e bon ton perfetto per il giorno: l’interprete britannica ha infatti puntato su cortissimo abito di Gucci dal sapore retrò.

Il look di Emma Watson al Festival di Venezia

Emma Watson ci ha abituati sin dagli esordi della sua carriera a look eleganti e dal tocco bon ton. E per il suo arrivo al Festival di Venezia 2025, l’interprete di Harry Potter conferma il suo gusto ineccepibile con un total look firmato Gucci. Ammiratissima in Laguna, l’attrice britannica sceglie un minidress logato su fondo marrone, senza maniche e con linea dritta. Sulla parte frontale della gonna, due maxi tasche in pelle regalano un tocco ancor più retrò all’outfit, ispirato agli anni ’60.

IPA

Per quanto riguarda gli accessori, Emma punta su un paio di slingback beige, che abbina ad un paio di occhiali da sole a forma rettangolare. L’hairstyle, infine, è all’insegna della semplicità, con il long bob leggermente scalato e lasciato liscio sulle spalle. Insomma, il look diurno della Watson è a dir poco impeccabile, e la colloca di diritto tra le meglio vestite di questo Festival del Cinema insieme a Emma Stone e Cate Blanchett.

L’attesa è tutta per il red carpet di questa sera: pur non essendo protagonista di nessun film in cartellone, la diva britannica sfilerà in qualità di ospite, e potrebbe regalarci uno dei più bei look di questa edizione della Mostra.

Lo stile di Emma Watson negli anni

Emma Watson ha conosciuto la popolarità quando era ancora una bambina: giovanissima, fu scelta per vestire i panni della maghetta Hermione Granger nella saga di Harry Potter. Da allora, l’interprete britannica si è imposta sulle scene non solo per il suo talento attoriale e il grande impegno umanitario, ma anche per le sue scelte di stile. Elegante e raffinata, Emma ha spesso puntato per le sue apparizioni sul red carpet su abiti romantici e principeschi firmati, tra gli altri, da Elie Saab, Givenchye Oscar De La Renta.

IPA

A contraddistinguerla, anche i numerosi cambi di hairstyle: se agli esordi si è fatta notare per la sua chioma mossa e voluminosa, successivamente l’attrice ha osato con un cortissimo pixie cut e tagli bob sia mossi che lisci. In merito al suo stile, Watson ha spiegato in diverse occasioni di non avere un vero e proprio modello d’ispirazione: “Non seguo molto le tendenze perché non mi piace vestirmi come tutti gli altri. Penso che il mio stile sia classico e semplice. Provo ad essere elegante, ma allo stesso tempo rilassata e naturale”, ha raccontato in un’intervista a Seventeen.

E l’originalità, in ogni caso, l’ha spesso premiata: sono moltissime le giovani donne in tutto il mondo che hanno guardato alla 35enne attrice come un punto di riferimento stilistico, ispirandosi a lei nella scelta di outfit e dettagli di look. I passi falsi? Quasi inesistenti.