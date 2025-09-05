Maria Grazia Cucinotta, l’essenza dell’eleganza al Festival di Venezia

Maria Grazia Cucinotta è arrivata al Festival di Venezia incantando tutti con un look essenziale e raffinato, confermandosi un’icona di eleganza

Prosegue il Festival di Venezia 2025 con l’arrivo in Laguna, giorno dopo giorno, di star nostrane ed internazionali di alto livello. Tra loro anche un’icona senza tempo del cinema italiano: Maria Grazia Cucinotta. L’attrice ha incantato Venezia fin dal suo arrivo, trasformando l’approdo in darsena in un palcoscenico di eleganza: con il suo sorriso luminoso e lo sguardo magnetico, Maria Grazia ha subito catalizzato l’attenzione di fotografi e curiosi, confermando ancora una volta il suo status di diva amatissima. Tra flash e applausi, la Cucinotta ha portato quel tocco di glamour che solo lei sa portare, scegliendo per l’occasione un completo dall’eleganza impeccabile: un ingresso da vera diva che segna anche il ritorno di una protagonista che non è mai uscita dal cuore degli italiani.

Maria Grazia Cucinotta, il look da diva alla Mostra del Cinema 2025

Maria Grazia Cucinotta è senza dubbio una delle bellezze più riconoscibili del cinema italiano, ma anche una produttrice di talento: per questo non poteva mancare al Festival di Venezia 2025 dove ha ricoperto il ruolo di madrina del film The Sound of Flames, una coproduzione italo-cinese diretta da Ye Yiyun e Giuseppe Ferlito.

Un progetto speciale non solo per la sua valenza artistica, visto che è la prima volta che un’opera viene co-firmata da un regista italiano e da una regista cinese, ma anche per il legame personale di Maria Grazia Cucinotta con l’Oriente: “Collaboro con la Cina da 18 anni, era importante per me accompagnare questa pellicola qui a Venezia”, ha raccontato infatti l’attrice.

Il film uscirà nelle sale italiane a gennaio 2026 e tratta un tema molto delicato sul quale l’attrice ha voluto portare un’interessante riflessione: “Viviamo in un’epoca in cui possiamo dire e fare tutto, ma siamo distratti da un telefono. Questo film ci ricorda che la libertà va custodita, così come le emozioni semplici: parlare, osservare un’alba, vivere davvero” ha spiegato saggiamente.

Ma Venezia è anche l’occasione perfetta per mostrare la sua bellezza senza tempo e infatti l’arrivo al Lido di Maria Grazia Cucinotta ha portato una ventata di glamour raffinato ed essenziale: “Venezia è un luogo unico, qui ho sempre visto il successo. È un red carpet che il mondo ci invidia, il sogno di chiunque faccia cinema” ha dichiarato l’attrice che, per il suo arrivo, ha scelto un look che sprizza sofisticata femminilità da tutti i pori.

Per l’arrivo in darsena la Cucinotta ha scelto un completo in tonalità champagne composto da pantaloni sartoriali e blazer morbido, abbinati a una camicia di seta in un elegante tono di rosa cipria. Il finish satinato le ha regalato luce al viso creando un raffinato gioco di riflessi sotto i flash dei fotografi, mentre, per completare l’outfit, l’attrice ha optato per una clutch metallizzata e dei sandali minimal con tacco alto e cinturino alla caviglia in pendant. Un look da diva in puro stile quiet luxury davvero ben riuscito.

Maria Grazia Cucinotta, il ricordo pieno di gratitudine per Giorgio Armani

Maria Grazia Cucinotta ha appreso la triste notizia della scomparsa del grande Giorgio Armani mentre era in viaggio per raggiungere il Festival di Venezia: arrivata al Lido radiosa e più elegante che mai, ha subito avuto un pensiero speciale per lo stilista e ha voluto rendergli omaggio con un ricordo dolce e commosso.

Per la Cucinotta infatti Armani è stato lo stilista che ha cambiato per sempre il suo modo di vestire, l’uomo che ha contribuito a trasformarla in un’icona di classe senza tempo.

“Con il mio fisico sarei potuta scadere in un’immagine volgare, invece lui mi ha preso sotto la sua ala protettiva, valorizzando il mio aspetto in modo delicato” ha dichiarato infatti Maria Grazia. Armani è stato decisamente il suo punto di riferimento sin dal successo internazionale de Il Postino: “Dopo quel film mi ha sempre vestito lui, insegnandomi tutto: eleganza, stile, sobrietà” ha aggiunto con commozione l’attrice.

Non solo red carpet però, il Re della moda ha firmato anche l’abito più importante indossato dalla Cucinotta, quello da sposa: “Ha disegnato l’abito del mio matrimonio. Giorgio ha accompagnato le tappe cruciali della mia vita” ha rivelato l’attrice.

E ancora la Cucinotta ricorda di Giorgio Armani soprattutto l’uomo rigoroso e attento al dettaglio che le ha insegnato la caparbietà e la disciplina: “Era molto esigente, controllava personalmente ogni minimo particolare” ha dichiarato infatti anche se il lato che l’attrice custodisce con più affetto è quello umano: “Era una persona genuina. Per lui io sono rimasta la ragazza semplice siciliana. Ricordo i suoi abbracci veri, sentiti”.

Un tributo sincero che racconta il sodalizio tra la dive e il grande stilista, ma anche l’eredità di uno stile che rimarrà impresso per sempre nel linguaggio universale della moda.