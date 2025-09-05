Nina Zilli arriva alla decima serata del Festival di Venezia con un look che lascia senza parole, ma non in senso positivo. Un pantalone palazzo dal taglio morbido, nascosto sotto uno strato di tulle trasparente che vorrebbe dare movimento e invece appesantisce la figura. Sopra, il corpetto lingerie in rete con coppe disegnate e stecche a vista: l’ennesima rivisitazione del filone lingerie-dressing che ha invaso quest’edizione della Mostra. Il problema è che il rosso acceso, identico al tappeto, annulla ogni contrasto, mentre l’effetto finale sembra più un costume da palcoscenico che un abito da red carpet. La maxi treccia e i gioielli minimal non bastano a salvare l’insieme: per Nina Zilli questa è una scivolata di stile che segna l’inizio della serata con il piede sbagliato.