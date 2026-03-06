Chi è Gonzalo Hevia Baillères, il nuovo (presunto) amore di Emma Watson

Sembra che il cuore di Emma Watson sia tornato a battere per un uomo che è tutto un programma: si tratta del rampollo di una delle dinastie più potenti dell'America Latina

IPA Emma Watson

Emma Watson sembra aver ritrovato l’amore. L’uomo che le avrebbe fatto battere di nuovo il cuore è Gonzalo Hevia Baillères, rampollo dell’alta società ma anche genio della tecnologia. Tra baci rubati in aeroporto e fughe romantiche in paradisi esclusivi, l’attrice e il miliardario sembrano proprio inseparabili.

Il bello dell’élite messicana

Bello, ricco, colto e adesso anche innamorato di una delle attrici più amate dal pubblico. Classe 1996, Gonzalo Hevia Baillères è un protagonista assoluto dell’élite messicana, appartenente alla quarta generazione di una delle dinastie più potenti dell’America Latina. Il nonno, Alberto Baillères, era soprannominato il “Re Mida del Messico”, e il suo impero – il Grupo Bal – controlla colossi che spaziano dalle miniere d’argento alle assicurazioni, fino ai magazzini di lusso El Palacio de Hierro.

Ma Gonzalo non è il classico “nepo baby” che si gode la rendita. Dopo aver studiato all’Institut Le Rosey in Svizzera ed essersi laureato in Economia all’ITAM, ha deciso di investire le sue forze e il suo denaro nel mondo in ascesa dell’intelligenza artificiale. È fondatore e CEO di Lok, una startup tecnologica valutata oltre 100 milioni di dollari, e oggi guida il fondo d’investimento HBeyond.

Una storia d’amore “al bacio”

Un uomo ambizioso ma anche riservato, caratteristica che ha in comune con l’attrice. Sembra che i paparazzi siano riusciti a scovare il loro primo “nido d’amore” quando, alla fine del 2025, sono stati avvistati per la prima volta tra le vette innevate di Courchevel, nelle Alpi francesi.

Dalla montagna al mare, all’inizio di febbraio la coppia è stata avvistata a un matrimonio in Messico ma la conferma definitiva è arrivata però a marzo, quando la rivista Quién ha pubblicato in esclusiva gli scatti di un bacio appassionato tra i due all’interno di un aeroporto messicano, seguiti da segnalazioni di cene intime a Città del Messico e weekend di relax nella blindatissima Punta Mita.

La turbolenta rottura con l’ex Belinda

Prima di legarsi a Emma Watson, Gonzalo Hevia Baillères ha vissuto una relazione molto chiacchierata con la popstar messicana Belinda. Un legame durato tra il 2022 e il 2024 e segnato da un finale amaro, oltre che da pesanti voci di corridoio sulla presunta opposizione della famiglia di lui. Si dice che la madre, Tere Baillères, non vedesse di buon occhio la cantante, arrivando addirittura a escluderla dalle celebrazioni per il suo 40esimo anniversario di matrimonio.

La fine di questo amore ha lasciato ferite profonde, al punto che Belinda nel 2025 ha deciso di pubblicare il brano Heterocromía, considerato dai fan un vero e proprio attacco contro l’ex. Basti pensare al titolo, in italiano “eterocromia”, proprio quella condizione rara (occhi di due colori diversi) con cui è nato il rampollo messicano, ma andando a fondo nel testo si parla di un ex “aristocratico” e “a due facce”.

Il capitolo con Belinda è definitivamente archiviato, mentre i fan più affezionati di Emma Watson attendono la conferma di questa nuova storia d’amore.