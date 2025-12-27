Emma Watson irriconoscibile: il ritorno sui social è super glamour

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Emma Watson

La star di Harry Potter ha scelto la Vigilia di Natale per tornare ad affacciarsi sui social dopo oltre un anno di lontananza. Lo ha fatto così, senza che nessuno se lo aspettasse, ma con uno scopo ben preciso: lasciare tutti a bocca aperta. Il look di Emma Watson, infatti, è un po’ un ritorno al passato per l’attrice e il post su Instagram – suddiviso in tre – ha scatenato subito una valanga di commenti. La sorpresa dei fan è stata tanta, la gioia ancora di più dal momento che l’attrice non si vede sul grande e piccolo schermo da un bel po’.

Il ritorno a sorpresa di Emma Watson sui social

Il ritorno di Emma Watson online è avvenuto in punta di piedi, ma non è certo passato inosservato. L’attrice ha pubblicato tre scatti legati a una campagna firmata Prada, tutti accompagnati dalla stessa breve didascalia: “Happy Holidays”. Nelle immagini, la Hermione Granger di Harry Potter appare quasi irriconoscibile, per come l’abbiamo vista negli ultimi anni, complice un taglio di capelli elegantissimo, corto e pettinato all’indietro. Il look in realtà segna una sorta di ritorno al passato per Watson: è stata lei, infatti, una delle attrici a rilanciare e rendere iconico il pixie cut qualche anno fa.

Certo, poi c’è stata La Bella e la Bestia e, soprattutto, Piccole Donne di Greta Gerwig, in cui l’attrice ha interpretato la dolce Meg March, e noi ci siamo abituati a vederla con i capelli lunghi. Ma chi non la ricorda in Noi siamo infinito? Tutto questo per dire che il taglio corto, su di lei, è il non plus ultra dell’eleganza e non è un caso che i fan (tutti) l’hanno notato.

Lo styling è pulito, essenziale, estremamente contemporaneo. Sullo sfondo verde intenso, Emma Watson indossa una giacca in tweed sobria mentre posa distesa, stringendo tra le mani il profumo Paradoxe di Prada. Il risultato è un’immagine potente ma semplice, in perfetto equilibrio tra glamour e minimalismo. Una scelta che racconta anche molto della fase che l’attrice sta attraversando in questi ultimi anni, fatta di sporadiche apparizioni pubbliche e molto controllo sulla vita privata.

Cosa fa oggi l’attrice dopo l’addio (momentaneo) al cinema

Negli ultimi anni Emma Watson ha infatti scelto consapevolmente di rallentare la sua carriera cinematografica, prendendosi una pausa a tempo indeterminato dalla recitazione. Non si tratta di un vero e proprio stop, ma di un cambio di direzione. L’attrice ha infatti deciso di investire nello studio iscrivendosi prima a un master in scrittura creativa e proseguendo poi con un dottorato di ricerca, dimostrando ancora una volta la sua attenzione per la crescita personale e intellettuale.

Intanto, Watson resta un punto di riferimento anche fuori dallo schermo. Tra attivismo e scelte più consapevoli nella moda, la star britannica da anni porta avanti battaglie legate all’uguaglianza di genere, come la campagna globale HeForShe, e alla sostenibilità. E, quando si espone, lo fa con attenzione, scegliendo progetti e collaborazioni coerenti con i suoi valori.

Non sappiamo se il suo ritorno sui social sarà fisso e costante oppure se si tratta di una sporadica apparizione. A oggi, però, sembra avere tutta l’aria di un promemoria per i fan: anche lontano dai riflettori l’attrice continua a essere super glamour e il suo stile fa ancora notizia.