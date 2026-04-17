Un posto al sole, le anticipazioni del 20 aprile 2026: Manuela ferita, il confronto impossibile

Il ritorno del padre sconvolge Manuela: la ferita è ancora aperta e il confronto è difficile. Trama di "Un posto al sole" del 20 aprile 2026

Ufficio stampa Rai Manuela e Micaela, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 20 aprile 2026.

Nella puntata precedente del 17 aprile 2026

Venerdì 17 aprile 2026 abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Dopo il confronto avuto con il padre delle gemelle, per Serena è arrivato il momento di prendere una decisione difficile che potrebbe segnare il futuro della famiglia. Raffaele prova in tutti i modi a tenere i problemi di lavoro fuori dalla relazione con Ornella, mentre Vanni sembra intenzionato ad accorciare le distanze. Contrario all’idea di fermarsi a casa di Silvia e Michele, Nunzio si prepara a vivere una nottata da incubo.

Anticipazione della puntata del 20 aprile 2026

Micaela reagisce con una forte chiusura alla notizia che il padre si è rifatto vivo, mentre per Manuela la ferita è ancora aperta: decide di cercare un confronto con lui, ma ritrovarlo si rivelerà più difficile del previsto. Intanto Raffaele è travolto dall’ansia di Renato e Otello per l’imminente riunione condominiale in cui si dovrà decidere dei lavori a palazzo. Sul fronte personale, Ornella ha dato il suo numero a Vanni e tra i due iniziano a volare i primi messaggi.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 20 al 24 aprile.