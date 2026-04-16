Un posto al sole, le anticipazioni del 17 aprile 2026: la difficile decisione di Serena

Ufficio stampa Rai Serena, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere tra i titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, cornice delle storie firmate Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 17 aprile 2026: la decisione più difficile per Serena.

Nella puntata precedente del 16 aprile 2026

Giovedì 16 aprile 2026 abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Maurizio, il padre delle gemelle, si sottrae alle domande incalzanti di Serena: l’uomo potrebbe nascondere un tragico segreto. Roberto è nervoso perché si sente giudicato da tutti per il suo problematico rapporto con Cristina, ma anche per un’insinuazione di Stefano Mori che potrebbe celare un fondo di verità. Intanto continua il braccio di ferro tra Nunzio, deciso a trasferirsi alla Terrazza, e Rossella, che invece vorrebbe andare a stare dai genitori.

Anticipazione della puntata del 17 aprile 2026

Dopo il confronto avuto con il padre delle gemelle, per Serena è arrivato il momento di prendere una decisione difficile che potrebbe segnare il futuro della famiglia. Raffaele prova in tutti i modi a tenere i problemi di lavoro fuori dalla relazione con Ornella, mentre Vanni sembra intenzionato ad accorciare le distanze. Contrario all’idea di fermarsi a casa di Silvia e Michele, Nunzio si prepara a vivere una nottata da incubo.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 13 al 17 aprile.