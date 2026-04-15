Un posto al sole, le anticipazioni del 16 aprile 2026: Maurizio nasconde un tragico segreto

Ufficio stampa Rai Maurizio e Serena, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere tra i titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, cornice delle storie firmate Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 16 aprile 2026: il tragico segreto di Maurizio.

Nella puntata precedente del 15 aprile 2026

Mercoledì 15 aprile abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. La partenza di Monica offre alle sorelle Cirillo l’occasione per ripercorrere il viale dei ricordi, ma un incontro imprevisto rischia di cambiare gli equilibri costruiti finora. Greta e Stefano si trovano a fare i conti con nuove rivelazioni che scavano ulteriori distanze tra loro. Intanto Michele e Silvia si godono l’unità familiare, finché la proposta di Giulia non rimette tutto in discussione: a spuntarla saranno i Gravianos o la Terrazza?

Anticipazione della puntata del 16 aprile 2026

Maurizio, il padre delle gemelle, si sottrae alle domande incalzanti di Serena: l’uomo potrebbe nascondere un tragico segreto. Roberto è nervoso perché si sente giudicato da tutti per il suo problematico rapporto con Cristina, ma anche per un’insinuazione di Stefano Mori che potrebbe celare un fondo di verità. Intanto continua il braccio di ferro tra Nunzio, deciso a trasferirsi alla Terrazza, e Rossella, che invece vorrebbe andare a stare dai genitori.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 13 al 17 aprile.