Julia Roberts sbarca a Venezia: il primo look è un omaggio a Guadagnino

Pubblicato: 27 Agosto 2025 15:12

Tutto è ormai pronto per Venezia 82: la Mostra Internazionale Cinematografica di Venezia ospita divi, star hollywoodiane, grandi talenti e giganti del cinema. Il 27 agosto 2025 si apre la Mostra, e naturalmente i vip sono arrivati in laguna, tra cui Julia Roberts, con un insolito look, un omaggio al regista Luca Guadagnino. Occhiali da sole, accessori minimal e acconciatura ondulata: scopriamo tutto.

Julia Roberts, il primo look a Venezia 2025: l’omaggio a Luca Guadagnino

A Venezia si respira l’aria di Hollywood: martedì sera, il 26, l’arrivo di George Clooney con al suo fianco la meravigliosa moglie Amal. Ma di certo, a poche ore dall’inaugurazione dell’82esima edizione di Venezia, a colpire è stata lei, e con un look davvero unico: Julia Roberts è stata avvistata all’aeroporto, con un cardigan a motivo jacquard. L’omaggio? Come si può vedere dalle foto, il volto è quello di Luca Guadagnino.

Il nuovo film del regista, con protagonista proprio Julia Roberts, verrà presentato venerdì 29 agosto: After the HuntDopo la Caccia – vede quindi, per la prima volta in assoluto, la Roberts a Venezia, protagonista di una pellicola avvincente, un thriller psicologico su una professoressa universitaria che si trova a un bivio, sia professionale quanto personale.

Ed è anche il motivo per cui probabilmente la Roberts ha scelto questo look: un omaggio al regista, che l’ha voluta come protagonista, realizzando così il suo sogno di andare a Venezia. Oltre al cardigan, la Roberts ha abbinato bermuda e sneakers, con la borsa Phantom di Celine. Casual, certo, ma ogni dettaglio è stato studiato davvero con attenzione. E il debutto della Roberts è stato segnato anche da un’acconciatura morbida e ondulata.

Un dettaglio beauty che non è certo passato inosservato e che potrebbe diventare il trend della stagione. Da sempre icona di charme naturale, con questa scelta conferma ancora una volta la sua capacità di dettare tendenze senza sforzo. Il risultato è elegante e vivace, ideale per accompagnare un look casual ma studiato, e soprattutto perfetto per il debutto al Lido.

Julia Roberts, grande attesa per il film After the Hunt

Lo sbarco di Julia Roberts nella Serenissima era a dir poco atteso. Il look è easy, rilassato, con un significato dietro, ma non è solo questo a colpire. Del resto, non è un mistero: lo stile effortless cool è sempre stato tra i preferiti dell’attrice. After the Hunt sarà presentato fuori concorso all’82esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, ed è incentrato su un tema molto importante. Stando alle parole del regista, la Roberts avrebbe fatto “la migliore interpretazione della sua carriera”.

La complicità tra regista e attrice è palpabile, e il cardigan indossato a sorpresa sembra quasi un manifesto di gratitudine reciproca. Gli occhi ora sono puntati sul red carpet del 29 agosto, quando la Roberts presenterà ufficialmente After the Hunt. La stampa internazionale è già pronta a seguirne ogni passo, e in molti scommettono che il film possa diventare uno dei titoli più discussi dell’edizione.

