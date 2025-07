Che sia una parrucca o un cambio di look drastico, la scelta dipende dal nuovo film di Luca Guadagnino: After The Hunt

IPA Julia Roberts ha cambiato look per un film: taglio coraggioso

Julia Roberts si è sottoposta a un drastico cambio di look: ora vanta un taglio cortissimo, rispetto ai suoi standard, ma soprattutto un coraggioso biondo platino. Non una scelta personale ma di set. Si è infatti sottoposta a questa trasformazione per il suo ruolo nel film After The Hunt.

Julia Roberts biondo platino

Julia Roberts è tra le attrici più amate di Hollywood e ogni cambiamento nella sua vita finisce sotto i riflettori. Fin dagli anni ’80, il celebre premio Oscar ha abituato i suoi fan a dei numerosi cambi di look.

Soprattutto quando si tratta di capelli, l’attrice non ha mai avuto paura di osare e lo ha dimostrato ancora una volta. Come detto, però, in questo caso si tratta di una scelta lavorativa. A chiederle di tagliare i capelli e sfoggiare un bel biondo platino è stato un regista italiano: Luca Guadagnino.

C’è lui infatti dietro la macchina da presa sul set di After The Hunt. Sono spuntate alcune foto in anteprima della pellicola, con la Roberts che appare quasi irriconoscibile, con un look tra il minimalismo sofisticato e il glam rétro.

Il nuovo taglio

Scendendo nel dettaglio, Julia Roberts è stata acconciata sul set con dei capelli biondo ghiaccio, acconciati con delle onde morbide, con chiaro richiamo al mondo pin-up. Riga laterale che ci riporta alla Hollywood degli anni ’40 e, soprattutto, una lunghezza decisamente ridotta rispetto al suo solito. Un taglio corto però molto sofisticato, che completa un outfit magnifico: pantaloni bianchi e blazer coordinato.

Ma Julia ha davvero tagliato i suoi capelli? La stilista Lauren Russell si è esposta in merito a Hello!, spiegando come probabilmente si tratti di una parrucca. Di fatto è la scelta più frequente in ambito cinematografico. Non è però escluso che l’attrice abbia deciso di calarsi totalmente nella parte: “In ogni caso, Julia sta benissimo”.

Nuovo ruolo per Julia Roberts

After The Hunt è un thriller psicologico, in uscita al cinema il prossimo 10 ottobre 2025. Il personaggio di Julia Roberts è quello di Alma Olsson. Si tratta di una professoressa universitaria, per caso coinvolta in un’indagine interna, dopo l’accusa di una studentessa (Ayo Edebiri) nei confronti di un altro professore (Andrew Garfield).

Il nodo centrale della storia è però un altro, per quanto sorprendente possa essere. Alma cela infatti un oscuro segreto legato al suo passato. Qualcosa che rischia di venire alla luce, mettendo a rischio tanto la sua carriera quanto la sua stabilità personale.

Ecco il cast nel film di Luca Guadagnino:

Julia Roberts;

Ayo Edebiri;

Andrew Garfield;

Michael Stuhlbarg;

Chloe Sevigny.

L’evoluzione dei capelli di Julia Roberts

Per quale motivo non sorprenderebbe il fatto che Julia Roberts possa aver deciso di stravolgere realmente il suo look? Perché non sarebbe la prima volta. Ha infatti sempre sfruttato i suoi capelli come elemento fondamentale della sua immagine.

Come dimenticare i suoi ricci voluminosi agli esordi. Quel color rame in Pretty Woman è iconico. Negli anni ’90, invece, è passata al bob color cioccolato, mentre nei Duemila ecco una chioma lunga e mossa. Negli anni è poi passata da tutte o quasi le nuance possibili: rosso intenso, biondo dorato, castano profondo.