Il red carpet del Festival di Cannes è da sempre il barometro assoluto delle tendenze beauty, ma quando c’è di mezzo Bella Hadid, le regole del gioco vengono istantaneamente riscritte. No ai classici rossetti rossi demodè o gli smokey eyes pesantemente strutturati: la supermodella ha incantato la Croisette sfoggiando un beauty look che è già diventato l’ossessione assoluta della stagione. La parola d’ordine? Sensualità effortless, con un tocco di irresistibile nostalgia.
Indice
Il trionfo della matita nera e l’estetica Y2K
Il fulcro magnetico dello sguardo di Bella è interamente incentrato su un grande classico che sta vivendo un prepotente, e attesissimo, rinascimento: la matita nera.
Applicata e sfumata ad arte lungo la rima ciliare superiore e nell’angolo esterno, crea un effetto lived-in leggermente graffiante, allungando l’occhio in un cat-eye felino ma dai contorni morbidi. Un dettaglio fondamentale per non rovinare la magia? Il prodotto stesso. Per scongiurare il temuto “effetto panda” sbavato sotto la pioggia di flash, la scelta deve ricadere su una matita rigorosamente a lunga tenuta (waterproof o smudge-proof) e dal nero intensissimo: una formula che consenta di essere lavorata e sfumata nei primi istanti, per poi fissarsi in modo impeccabile per tutta la sera.
Non è assolutamente un caso che questa scelta di styling si incastri alla perfezione con il ritorno massiccio della moda Y2K. Il trucco occhi dal sapore leggermente grunge e ribelle, tipico delle popstar dei primi anni Duemila, viene qui riadattato: si spoglia delle sue vibrazioni adolescenziali per debuttare sull’ambito tappeto rosso francese in una versione lussuosa, adulta e ultra-sofisticata.
Labbra “icy nude”: il contrasto che detta tendenza
A bilanciare l’intensità felina dello sguardo, Bella Hadid sfodera la vera mossa da maestra: labbra nude dalle sfumature freddissime.
Lontano dai caldi e rassicuranti toni pesca o caramello, questo icy nude regala al viso un’allure quasi glaciale. Il segreto di questo volume?
Un leggero overlining realizzato con una matita di mezzo tono più scura e neutra, omaggio diretto ai lip contouring esasperati degli anni ’90, completato da un finish satinato che cattura la luce senza risultare eccessivamente glossy. È una scelta audace, incredibilmente sexy proprio perché inaspettata.
Cosa rende questa combo così vincente e apparentemente “senza sforzo”? Il magistrale equilibrio delle proporzioni.
Il rigore della matita nera e la freddezza delle labbra vengono scaldati da una base viso radiosa e baciata dal sole. Il contouring caldo, firma inconfondibile della modella, scolpisce gli zigomi accompagnandosi a un glow diffuso che fa risplendere l’incarnato. Infine, per non sovraccaricare il look, i capelli sono tirati all’indietro in un raccolto ultra-sleek e severo. Niente ciocche ribelli, niente volumi esagerati: il viso è una tela pulita che lascia il palcoscenico libero al make up e agli sfavillanti orecchini di diamanti a cascata.
Il risultato finale è la quintessenza del glamour contemporaneo: un look che sussurra seduzione, confermando Bella Hadid come la musa indiscussa delle tendenze beauty che non vediamo l’ora di replicare.
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