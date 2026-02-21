Il rossetto nude è tornato di moda: svelate le nuances naturali più belle da indossare questa fredda stagione

Il 2026 è il nuovo 2016, e il rossetto nude è ancora una volta un cult: quali tonalità vedo-non vedo ci faranno perdere la testa da ora in avanti, sulle labbra

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

iStock Rossetto nude tendenza inverno 2026

Le intramontabili labbra scarlatte avranno anche dalla loro quell’inarrestabile attrattiva da femme fatale, eppure c’è un’alternativa che sa sedurre in modo altrettanto efficace ma decisamente più sussurrato: stiamo chiaramente parlando dei rossetti nude, nel mondo della bellezza tornati sulla vetta delle tendenze in tempi recenti, sulla scia del nostalgico revival del 2016 che stiamo vivendo.

Tra skinny jeans, contouring statuario e sopracciglia bold, non potevano certo mancare all’appello le 50 + sfumature neutre con cui ultimare il beauty look in tutta sobrietà. All’incirca. La Tumblr Girl è tornata, e con lei un ingente carico di nostalgia che è impossibile da ignorare.

Il rossetto nude è (di nuovo) un must: ma quale scegliere?

Sebbene il rossetto nude non sia mai davvero passato di moda, riproponendosi di stagione in stagione senza mai perdere un solo grammo del proprio super potere, è questo il suo momento di gloria: ancora una volta il popolo social ha trovato il modo di nutrire una nuova ossessione, e non senza una buona dose di dolce malinconia.

Stiamo parlando dell’anno 2016, rievocato a suon di meme, video, playlist e riepiloghi fotografici dei momenti più iconici del tempo da condividere con il mondo su Instagram e TikTok. Ma c’è qualcosa che sta riavvolgendo il nastro con un’efficacia del tutto diversa, ed è il make-up.

Ma perché questa smania improvvisa di tornare indietro? Con “Cheap Thrills” in sottofondo, il che è già tutto dire, ogni beauty addicted si imbellettava guidata dalla sola voglia di esprimersi, senza troppe regole da seguire. Le sopracciglia erano importanti — chiedere a Cara Delevingne per maggiori dettagli — e lo stesso valeva per il contouring, a dir poco scultoreo, mentre le labbra si portavano color carne e rigorosamente matte.

La bellezza non era ancora assoggettata al “no-makeup makeup” estremo, tantomeno alla perfezione chirurgica oggi vigente. Volendo essere obiettivi forse c’era semplicemente più equilibrio, più autenticità. Ed è esattamente su questa stessa scia che il rossetto nude torna, non necessariamente opaco e tagliente ma aperto ad altre possibilità. E finish.

Nude rosato, per un’estetica “very coquette”

Romantici, sofisticati, maliziosi: la versatilità dei nude rosati sta nella loro insita lucentezza, che permane persino nelle formule più opache. Le sfumature tra cui scegliere sono innumerevoli, dal malva al fragola, e hanno praticamente il cuore di tutte noi. Parliamo di tonalità che non danno troppo nell’occhio ma che al contempo non passano inosservate, valorizzando le labbra mediante un delicato effetto see through.

Pupa Rossetto Vamp! 204 Timeless Rose Rossetto dal colore estremo con trattamento volumizzante per labbra rimpolpate

WYCON cosmetics CREAM ICON SHINY LIPSTICK Rossetto cremoso dal finish luminoso con effetto rimpolpante e levigante

Nude pescati, ad effetto juicy

Invitante come il più succoso dei frutti estivi, il nude pescato è il primo alleato di un make-up leggero e finanche del più deciso. Che si tratti appena di un velo di gloss o di una finitura più carica, poco importa: nel caso si voglia completare un look da giorno quasi invisibile oppure uno da gran sera, nel caso degli incarnati più caldi è sempre lui la scelta meno rischiosa.

KIKO Milano Smart Fusion Lipstick 402 Rossetto eicco e nutriente dal finish luminoso, 402 Peachy Nude

Nude golosi, dal cioccolato alla cannella

Per le più inclini ai peccati di gola non vi è dubbio, sono i nude marroni i prediletti. Quelli del 2026 sono toni caldi, ricchi e invitanti e, molto spesso, hanno persino lo stesso sapore dolce del cioccolato, del caramello e del caffè.

Deborah Milano - Red Mat Rossetto effetto matte con collagene e acido ialuronico, 29 Nude Brown

E tu, hai già scelto il rossetto nude che fa per te?

