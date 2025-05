Contouring: 6 prodotti top per diventare una pro. Parola d’esperta

Vorresti provare il contouring, ma non sai da dove iniziare? Abbiamo la guida perfetta per te che ti renderà una pro in pochi semplici passi

Fonte: iStockPhotos Contouring

Scolpire il viso, valorizzando i punti forti e risaltando i lineamenti con un gioco sapiente di luci e ombre: è la magia del contouring. Una tecnica di make up che consente letteralmente di rendere più sporgenti gli zigomi, assottigliare il naso e dare volume alle labbra.

Su Instagram e TikTok, non a caso, spopolano i video che mostrano il potere di questo trucco correttivo per scavare le guance e trasformare il setto nasale grazie a palette, pennelli per sfumare il colore e stick smart. Il risultato? Naturale e incredibile!

Così tanto che ci è venuta voglia di provare. Non saremo brave come Kim Kardashian e Kylie Jenner, ma possiamo diventarlo! Per riuscirci abbiamo chiesto aiuto a Federica Romano, esperta di estetica e make up, per diventare delle vere esperte nell’arte del contouring.

Cosa si intende per contouring

Partiamo dalle basi. Che cos’è il contouring? Questo nome così particolare in realtà nasconde una tecnica che veniva usata già nel periodo del teatro vittoriano per dare tridimensionalità al volto.

“Il contouring” – ci svela Federica Romano – “Non è altro che l’impiego di tecniche derivanti dal chiaro-scuro pittorico che avvalendosi di colori chiari e scuri vanno a rimodulare otticamente le dimensioni del viso, ricreando l’ovale perfetto”.

Come funziona? “L’impiego dei colori chiari consente di illuminare, ingrandire, volumizzare e distanziare zone normalmente in ombra, piccole e troppo vicine. L’impiego dei colori scuri aiuta a scolpire, rimpicciolire e assottigliare, dando forma e dimensione a zone che normalmente risulterebbero sporgenti, troppo grandi o che necessitano di ridimensionare i propri volumi”.

Iniziamo con una domanda che si fanno in tanti: il contouring si applica prima o dopo il fondotinta? “Il contouring viene effettuato dopo l’applicazione del fondotinta di base. Se si usano prodotti in crema, possiamo procedere con il contouring, se invece si usano prodotti in polvere, bisogna applicare la cipria prima di iniziare”.

Quali sono i passaggi per fare il contouring

“Il primo passaggio del contouring riguarda la preparazione della pelle” – ci spiega l’esperta Federica Romano – “Si applica quindi un primer per uniformare la texture della pelle e prolungare la durata del trucco. Passiamo poi all’applicazione del fondotinta, creando una base uniforme e assicurandoci che il colore si adatti perfettamente all’incarnato”.

“Prima di iniziare il contouring” – continua – “Quello che dobbiamo fare è decidere quali aree del viso si vogliono enfatizzare e dove creare le ombre, ad esempio la linea della mascella, sotto gli zigomi, ai lati del naso e sulle tempie. Si applicano poi prodotti in polvere o in crema sulle aree identificate, creando linee che seguono le zone da scolpire. Si passa alle zone da illuminare, come il centro della fronte, l’arco di cupido e il ponte del naso. Infine si sfumano con cura i confini tra le zone di contouring sino ad ottenere un effetto naturale, fissando tutto con la cipria”.

Come scegliere il colore contouring

“Per scegliere il colore giusto del contouring è fondamentale considerare il proprio tono di pelle. Quindi per creare le ombre (toni scuri) si dovranno considerare 1-2 tonalità più scure del fondotinta, mentre per illuminare si potranno usare polveri molto chiare”.

Cosa si mette per fare il contouring

Dunque cosa serve per creare il contouring e quali sono i prodotti da mettere nel beauty case?

Il primo prodotto indispensabile, secondo l’esperta, è il pennello angolato: “Ci servirà per applicare il prodotto sotto gli zigomi e lungo la linea della mascella”. Quello di Teoyall costa solamente 6 euro ed ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. La testina piatta inclinata infatti è perfetta per modellare gli zigomi e la mascella, rendendo il contouring facile e veloce.

Indispensabile pure un pennello piccolo piatto. “Da usare per il contouring di piccole aree”, svela Federica Romano. Quello di Kiko Milano è l’ideale sia per prodotti in crema che in polvere, ha un prezzo piccolo e altissima qualità.

Offerta Pennello piccolo piatto per contouring Pennello piatto per sfumare contouring

Il terzo pennello essenziale per il contouring è quello da sfumatura. “Si tratta di un pennello con setole morbide e di medie dimensioni ideale per sfumare i prodotti in polvere”. Fra i migliori c’è quello di e.l.f. ottimo per applicare e sfumare i colori grazie alle setole dense e morbide.

Pennello da sfumatura per contouring Pennello con setole morbide di medie dimensioni

Un altro prodotto che non può mancare nel set per il contouring è il fondotinta. L’esperta ci consiglia uno dei più amati su Amazon: Accord Parfait di L’Oréal Paris disponibile in tantissime sfumature per trovare quello più adatto alla propria pelle, con una texture leggera e fondente.

“Su Amazon si possono trovare inoltre numerose palette da contouring che offrono diverse tonalità di polveri o creme”. Per diventare una pro si può acquistare quella di NYX che contiene ben otto colori per scolpire al massimo il viso.

Fondamentale pure il correttore. “Serve per coprire le imperfezioni – spiega Federica Romano -, ma anche per il contouring, specialmente in zone come sottocchio o il ponte del naso”. Quello di Wet n Wild è perfetto per approcciarsi alla tecnica del contouring. 2 in 1, permette un’applicazione precisa con le tonalità light e medium.

Infine non può mancare la cipria per fissare tutto il make up. La più amata su Amazon è quella di Rimmel London, con una formulazione minerale e la capacità di minimizzare i pori sino a 6 ore.