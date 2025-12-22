Per scolpire, colorare e illuminare il viso: questi tre stick sono perfetti non solo per il contouring ma anche per labbra e occhi e ci svoltano il make-up

Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

iStock Questi stick sono la soluzione per un make-up perfetto

Un make-up favoloso e perfetto è il sogno di tutte noi, ma a volte non si ha il tempo per realizzarlo, oppure non si ha voglia di utilizzare mille prodotti diversi. Ma se potessimo, con pochi passaggi, realizzare proprio il make-up che abbiamo sempre desiderato? Ci sono tre stick, infatti, che ci risolvono ogni dubbio e che funzionano alla perfezione per scolpire, colorare e illuminare il nostro viso. Se desideriamo un trucco leggero, effetto naturale, possono bastare da soli. Ma se vogliamo sfoggiarne uno da star, allora basta aggiungere mascara e rossetto per essere proprio come una diva.

Si tratta dei tre stick di Kumuse, pensati per essere utilizzati su guance, occhi e labbra e che sono l’ideale non solo per il contouring ma anche per dare un tocco di colore e di luce alle palpebre e alla bocca.

Ora li possiamo comprare in offerta e avere a casa il segreto perfetto per essere proprio come delle star.

Offerta Tre stick make-up di Kumuse Tre prodotti per il contouring ma anche per illuminare e dare un tocco di colore

Il kit che ti svolta il make-up è tutto quello che ti serve per le feste

Ottimizzare è la parola d’ordine, soprattutto quando non si ha voglia o tempo di truccarsi. Oppure si vuole procedere con un ritocco veloce. Soprattutto durante il periodo delle festività natalizie, quando si passa da un pranzo a una cena e magari si fanno anche le ore piccole. La risposta arriva dal kit di Kimuse che si può usare su guance, labbra e occhi. Perfetto per chi fa il contouring, è composto da tre stick uno per contornare e scurire, uno per regalare un tocco di colore e uno per andare a illuminare.

Promette di durare a lungo sul viso ed è proprio ciò di cui abbiamo bisogno se sogniamo un make-up facilmente modulabile e personalizzabile, ma al tempo stesso adatto al giorno e super glam anche la sera.

La differenza, infatti la può fare il resto: basta un tocco di mascara e l’applicazione di un rossetto (magari rosso) e siamo pronte per affrontare le serate proprio come delle star.

Offerta Tre stick make-up di Kumuse Tre prodotti per il contouring ma anche per illuminare e dare un tocco di colore

Come si usa il set di stick colorati

Come detto il set è composto da tre stick diversi che assolvono funzioni differenti. Ma prima di tutto è bene sapere che ha una formula cremosa e leggera, che si applica alla perfezione sulla pelle. Tra gli altri vantaggi il fatto che sono tutti e tre molto pigmentati e facilmente sfumabili, tanto da adattarsi con semplicità a ogni tipologia di incarnato. E poi sono facilissimi da trasportare, proprio per essere utilizzati per un ritocco veloce quando ne abbiamo bisogno.

Possiamo partire applicando lo stick più scuro, che va a modellare i tratti del nostro viso. Per chi lo desidera si può usare un pennello, altrimenti vanno benissimo anche le dita.

Lo step successivo è quello di scegliere le aree in cui sfumare il blush: adatto anche a labbra e occhi, oltre che alle guance. Ed è un prodotto perfetto per donare al nostro viso un aspetto sano e roseo: ovviamente basta scegliere la quantità corretta per ottenere il livello di colore desiderato.

E, infine, l’illuminante: il prodotto svolta per avere un look glam e luminoso: lo si può usare sugli occhi e sulle guance, in maniera strategica per donare forma al nostro viso.

Ora questi tre stick li possiamo acquistare in offerta: ed essere favolose.

Offerta Tre stick make-up di Kumuse Tre prodotti per il contouring ma anche per illuminare e dare un tocco di colore

Non perderti notizie, must have di moda e consigli di bellezza: iscriviti al nostro canale WhatsApp e resta sempre aggiornata.