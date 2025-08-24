Uno dei trend dell'estate è il toasty summer make-up, che regala un viso che appare abbronzato, naturale e nei toni del marrone caldo

Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Getty Il toasty summer make-up: uno degli stili di Hailey Bieber

Il trucco che prolunga l’estate e trend del momento su TikTok è il toasty summer make-up: ci fa sentire favolose, esalta l’abbronzatura ed è tutto giocato nei toni caldi e avvolgenti del marrone tostato, che sta bene a tutte ed è capace di rendere favoloso ogni viso.

Per ricrearlo non servono molti prodotti e nemmeno una grande capacità: basta saper miscelare nella maniera corretta e applicare sul viso andando a ricreare un effetto leggero, quasi di pelle baciata dal sole, ma che coniuga il glam di un colore intenso sulle labbra e di un mascara che va a rendere lo sguardo ancora più seducente.

Cosa serve e come ricreare il toasty summer make-up, per essere favolose e mantenere la sensazione di estate sulla pelle anche nel corso dell’autunno.

Come realizzare il toasty summer make-up

Ricreare il toasty summer make-up è davvero semplice, prevede pochi passaggi e prodotti e si può realizzare anche con il semplice ausilio delle dita. Prima si prepara la base: si possono scegliere prodotti leggeri, magari leggermente illuminanti, sistemare le discromie con un correttore e poi procedere con stick per il contouring, oppure terra e blush. Non va dimenticata la zona degli occhi, perché l’effetto del colore deve essere quello di una persona che ha preso il sole: molto naturale e nei punti giusti. Se si vuole intensificare lo sguardo si possono usare più nuance di ombretto marrone, soprattutto se è un look per la sera.

Per quanto riguarda i passaggi finali non bisogna dimenticare questi: un gel per disciplinare le sopracciglia, un tocco di mascara e le labbra. Per loro si possono utilizzare matita e rossetto, oppure giocare con un gloss sempre nei toni del mattone. Per un tocco più da sera, si può aggiungere un po’ di illuminate nella zona degli occhi e degli zigomi.

Semplice, veloce e super naturale: ma anche modulabile in base all’occasione, il toasty summer make – up è il trend beauty da seguire e da conservare anche in autunno.

Quali prodotti usare per il toasty summer make – up

Si possono usare diversi prodotti molto validi per ricreare il toasty summer make – up, ne abbiamo selezionato alcuni perfetti per rendere gli step veloci e il risultato finale davvero wow.

Si parte con la base e non c’è nulla di meglio di un prodotto leggero, che si adatti facilmente anche al clima più caldo. Come l’amatissima CC Cream di Erborian, arricchita con Centella asiatica, non solo va a colorare l’incarnato e a idratare, ma è anche il prodotto beauty perfetto per illuminare il viso.

Per correggere le discromie, sistemare le occhiaie e nascondere qualche piccola imperfezione della pelle, l’alleato da avere è l’iconico correttore di Maybelline New York: idratante e con coprenza modulabile. Promette di coprire, correggere e definire, offrendo fino a 12 ore di idratazione.

Correttore Maybelline New York Modulabile, promette di coprire, correggere e definire

Perfetta poi una palette di NYX con tutto ciò che serve per il contouring e l’highlighting: contiene otto tonalità che sono personalizzabili, mescolandole tra loro. Le cialde presentano nuance molto pigmentate, sfumabili e versatili. Sei sono matte mentre due sono perlescenti, le polveri sono soffici e sfumabili.

Per un effetto naturalmente abbronzato si può utilizzare Natural Bronzer, la terra di Rimmel che si può applicare nei punti che sono baciati dal sole. Comprese le palpebre, per un effetto ancora più toasty. Questo prodotto viene descritto come ideale per creare una radiosità naturale, con l’incarnato che sembra baciato dal sole.

Terra Natural Bronzer Prodotto molto amato di Rimmel

In alternativa sulla palpebra si può usare anche un ombretto a lunga tenuta e ad altissima pigmentazione di Kiko, con un colore che si può modulare scegliendo la quantità di prodotto da stendere.

Ombretto Kiko Ad alta pigmentazione

Naturalmente servono un mascara per ciglia, che vada a rendere lo sguardo più seducente e profondo e un prodotto fissante per le sopracciglia che le renda disciplinate.

Poi si passa alle labbra: prima con una matita che può seguire il contorno, oppure può essere utilizzata anche per riempire.

Tra le opzioni c’è Rimmel London Lasting Finish che tra le sue caratteristiche ha la lunga durata e il colore intenso, la formula è cremosa, si fonde facilmente ed è molto scorrevole. Qui in colore cappuccino.

Ultimo passaggio quello con il gloss, come Pout Bomb di Revolution Beauty che regala labbra più voluminose, non è appiccicoso ed è molto confortevole. Inoltre, la formula è idratante, contiene: acido ialuronico, peptidi, vitamina E e olio di jojoba.

Resta aggiornata sulle novità e i trend beauty: iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alla bellezza.