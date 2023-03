Guida alle CC Cream: quando e perché usarle, quali sono le migliori

Fonte: Unsplash | Autumn Goodman Una ragazza nera sorridere con in testa dei fiori e un incarnati luminoso

Per chi ama I make up naturali e leggeri ma non vuole rinunciare a una base perfezionata, il prodotto perfetto è sicuramente la CC Cream. Meno nota della BB Cream, è leggermente diversa ma altrettanto performante, mantenendo sempre un concetto ibrido tra trucco e cure della pelle. Per poterne apprezzare al meglio le qualità, è necessario conoscerne le caratteristiche e soprattutto scegliere quella più adatta alle esigenze della nostra pelle. Scopriamo insieme esattamente di che cosa si tratta, a chi è indicate e come e quale scegliere.

CC Cream, che cos’è e qual è la differenza con la BB cream

Della maxi categoria “creme colorate” sicuramente le più famose sono le BB cream, dove la doppia B sta per beauty balm, ovvero balsamo di bellezza. D’altronde il suo obiettivo è quello di tonalizzare la pelle in maniera naturale mentre la mantiene idratata: questo significa che avrà una coprenza molto bassa e andrà giusto a dare un tono uniforme al volto. Inoltre, è spesso arricchita con protezione solare più o meno alta. Questo prodotto è nato in Germania ma è diventato popolarissimo in Corea del Sud quindi in tutto il mondo, si è evoluto nella nostra CC cream. Il suo nome significa color correction e dunque è pensata per essere più coprente della BB cream pur mantenendo il suo concetto di trattamento. Più densa e pigmentata, corregge le discromie del viso, che siano macchie o rossori, rendendo l’incarnato omogeneo e soprattutto luminoso. Insomma, un prodotto quasi magico. Se però i segni sul vostro viso sono molto evidenti e desiderate mascherarli completamente, allora dovete affidarvi a un fondotinta, magari in combinazione con un correttore: insieme non temono davvero alcuna imperfezione.

A chi è consigliata

La CC cream è il prodotto perfetto per le giovanissime, per chi desidera una base leggera ma per perfezionata, il nude look per eccellenza, dove le imperfezioni sono però coperte e mascherate senza che si noti. Essendo poi sottilissima non c’è il rischio che vada a infilarsi in rughe e segni, rendendola perfetta anche per le pelli mature che ricercano dal makeup freschezza. Essendo poi di ispirazione skincare, la CC cream tratta la pelle per tutto il tempo che la si indossa, è perfetta per chi ha particolari problematiche e può essere usata sia da sola che come base per il fondotinta, ed è davvero fondamentale sceglierne una perfettamente adatta alle nostre esigenze. Infine, è il prodotto per la base perfetta per l’estate, quando con il caldo diventiamo insofferenti a tutto ciò che è pesante ma non vogliamo rinunciare al trucco. Soprattutto in questo caso è quanto mai importante scegliere quelle con SPF.

Le migliori CC Cream da provare

La CC cream si applica dopo aver fatto la propria skincare, quindi dopo siero e crema, ma quando fa caldo o per chi ama le routine davvero minimaliste può sostituire la crema idratante. Perciò, più sarà in linea con le richieste della nostra pelle e più il risultato sarà soddisfacente, soprattutto se necessitiamo di molta idratazione oppure di tenere sotto controllo il sebo: il prodotto con finish e formulazione giusti farà la differenza. Scopriamo insieme alcune tra le migliori CC cream da provare ora.

Per pelle secca

Illumina l’incarnato e riduce le discromie, ma il suo punto di forza è l’acido ialuronico, che idrata anche la pelle più arida, prevenendo la formazione delle rughe. Per renderla ancora più efficace il consiglio è quella di applicarla dopo aver vaporizzato sul viso dell’acqua termale o una mist idratante: l’idratazione verrà “sigillata” per tutto il giorno.

Per pelle mista o grassa

Chi ha la pelle che tende a lucidarsi amerà questo prodotto poiché è privo di oli. Risulta perciò molto leggero e confortevole, senza il rischio che si presentino untuosità varie ed eventuali nel corso della giornata. Perfetta anche come primer per il trucco.

Per chi soffre di rossori

Niente paura, non vi renderà il viso verde, ma semplicemente annullerà i rossori essendo il colore opposto. Perciò cuperose, acne e qualsiasi segno rosso sul vostro viso sarà attenuato, risultando così la vostra carnagione molto più omogenea senza che si noti il prodotto.

Per pelli denutrite o mature

Nutrimento intenso e profondo unito a la dose giusta di pigmenti per rivitalizzare la pelle, per un aspetto sano e luminoso: la CC cream perfetta per chi ha una pelle denutrita e spenta, oppure matura e segnata. Si adatta a tutti gli incarnati.

Come applicarla

La CC cream può essere applicata con un pennello per avere maggiore coprenza, mentre con una spugnetta inumidita si otterrà un effetto più diffuso e sottile. Si possono ovviamente usare le dita per distribuirla e assicurarsi che sia omogenea, gestendo con maggior facilità il quantitativo di prodotto. Scaldandolo con le mani, inoltre, si fonderà perfettamente arrivando così a un effetto “seconda pelle” ideale per un risultato naturalissimo. Possiamo poi passare eventualmente al correttore per mascherare le occhiaie e/o alla cipria: ne basterà davvero un velo per fissare il tutto e per tenere sotto controllo eventuali lucidità.