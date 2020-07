Le migliori acque termali per il viso

editato in: da

Dalle fonti termali di tutto il mondo sgorgano acque pregiate ricche di sali minerali altamente benefici per la pelle, non solo del viso ma di tutto il corpo. Sfruttata da sempre, l’acqua termale era solita essere convogliata in vasche e piscine per consentire agli ospiti della struttura termale di immergervisi e beneficiare delle sue proprietà rilassanti ed emollienti. Da anni, è possibile ritrovare questi benefici – in misura minore – comodamente a casa propria: l’acqua termale è stata imbottigliata in pratici erogatori spray, per sentire sulla propria pelle tutto il beneficio dell’acqua termale dove e quando lo si desidera!

Acqua termale di Avene

Tra le acque termali più famose, sicuramente al primo posto troviamo quella di Avene, che potrete comodamente acquistare a questo link Amazon. Come riferiscono gli esperti che fanno capo all’azienda, l’acqua termale Avene possiede caratteristiche uniche, tra le quali troviamo la bassa mineralizzazione, un perfetto equilibrio tra gli elementi (cationi e anioni), un alto contenuto di silice. Senza elementi aggiunti, l’acqua termale di Avene è batteriologicamente pura, preservata intatta nella varietà dei suoi oligoelementi grazie all’imbottigliamento direttamente presso la fonte, eseguito in blocco sterile.

Acqua termale La Roche Posay

Un’altra acqua termale a non aver bisogno di presentazioni è quella commercializzata da La Roche Posay che trovate comodamente su Amazon. Questa acqua termale, dalla piacevolissima texture impalpabile, è particolarmente nota grazie alla grande quantità di selenio presente; selenio che rimane presente anche dopo che l’acqua è stata imbottigliata, così da poter fornire intatte alla pelle tutte le sue qualità anti-arrossamento e anti-irritazione. Particolarmente delicata, l’acqua termale La Roche Posay è indicata specialmente per lenire gli arrossamenti cutanei dei bambini già dai primissimi mesi di età.

Acqua termale Uriage

L’acqua termale Uriage (scoprila subito su Amazon), è un’acqua unica nel suo genere per il suo elevatissimo potere idratante. Come viene riferito direttamente dall’azienda produttrice, l’acqua termale Uriage contiene al suo interno una concentrazione di minerali molto simile a quella del NMF (Natural Moisturizing Factor), la naturale protezione idratante di cui è costituito il film idrolipidico dell’epidermide. Un’azione costante contribuisce a mantenere l’NMF intatto e ben funzionante, così da svolgere al meglio la sua naturale funzione di barriera contro gli attacchi di agenti esterni.

Acqua termale di Repole

L’acqua termale di Repole (guarda il prezzo su Amazon) è commercializzata dall’azienda farmaceutica e fitoterapica Frais Monde. L’acqua termale contenuta in questo prezioso prodotto sgorga alla temperatura di circa 26° centigradi, ad una profondità di 200 metri nell’incontaminata valle del fiume Neto. Come cita la confezione stessa, l’acqua è naturalmente ricca di zolfo che, rimanendo intatto grazie all’operazione di imbottigliamento direttamente presso la fonte, la rende ideale per il trattamento di pelle mista, grassa, seborroica o asfittica, che immediatamente appare più pura e compatta.

Acqua termale di Vichy

L’acqua termale di Vichy, acquistabile su Amazon, è un’acqua di origine vulcanica, leggera come una nuvola sulla pelle. Come dichiarato da Vichy, questa acqua termale, grazie all’azione dei suoi 15 minerali, è in grado di rafforzare la barriera protettiva dell’epidermide, che diventa incredibilmente più resistente alle aggressioni degli agenti esterni.

I mille e uno usi dell’acqua termale

L’acqua termale è un prodotto incredibilmente versatile, i suoi molteplici utilizzi non fanno altro che apportare migliorie e beneficio all’epidermide di viso e corpo. Utile sia in presenza di pelle tendenzialmente grassa, acneica, problematica, che in caso di pelle secca, sensibile e facilmente irritabile. Nel primo caso, l’acqua svolge un’azione cheratolitica, aiutando la pelle ad esfoliarsi liberandosi dalle impurità. Nel secondo caso, invece, l’acqua svolgerà un’azione cheratoplastica, compattando e riequilibrando l’epidermide. Perfettamente tollerata da ogni tipo di pelle e dagli individui d’ogni età, l’acqua termale è quel prodotto indispensabile che non deve mai mancare all’interno di un beauty case che si rispetti!