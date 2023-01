Correttore viso: i migliori prodotti a meno di 20 euro

Fonte: iStock I migliori correttori viso da provare

Brufoletti, occhiaie e altre piccole imperfezioni sono una sfida quotidiana: per riuscire a mascherarli, un buon fondotinta spesso non è sufficiente. Il correttore viso è lo strumento fondamentale per levigare la pelle, coprire le macchie e ottenere la base per un make up perfetto. Ma quale scegliere? Ecco i prodotti migliori (e super economici) da provare assolutamente.

Correttore liquido Maybelline New York

Ottimo soprattutto per le pelli mature, il correttore liquido Cancella Età di Maybelline New York garantisce un risultato perfetto in pochi istanti: aiuta a nascondere le occhiaie e a coprire le imperfezioni, leviga le rughe d’espressione ed elimina i segni di stanchezza. Arricchito con estratti di bacche di goji, dall’elevato potere antiossidante, idrata a fondo il contorno occhi e decongestiona il gonfiore causato dalle borse. La sua formula simile al gel permette un’applicazione facilissima, grazie anche alla spugnetta con migliaia di morbide microfibre.

Correttore in stick Rimmel London

Cerchi un prodotto da avere sempre con te, così da poter ritoccare al volo il make up? Il correttore in stick Hide The Blemish di Rimmel London è comodissimo e super coprente: lo puoi usare per cancellare le occhiaie, i rossori e i segni della stanchezza sul viso, così da avere una pelle perfetta fino a 5 ore. Si applica passando semplicemente lo stick sull’area da trattare, sfumando poi con le dita. Disponibile in quattro tonalità, per ogni incarnato, ha una texture cremosa che permette di coprire le piccole imperfezioni senza alcuna difficoltà.

Correttore a lunga durata L’Oréal Paris

Da L’Oréal Paris arriva un correttore liquido waterproof ad elevata coprenza e a lunghissima tenuta, per un risultato impeccabile che dura fino a 24 ore. Perfetto sia per coprire le occhiaie che da utilizzare su tutto il volto, lascia una pelle liscia e levigata, dall’aspetto naturale e luminoso. Infaillible 24h More Than Concealer è disponibile in numerose tonalità e ha una formulazione leggera, molto facile da applicare. È l’ideale anche per le pelli miste e grasse, perché ha un’azione matte che opacizza per molte ore, eliminando l’effetto lucido.

Correttore 3in1 Nivea Q10 Power

Correttore, primer e crema contorno occhi: il 3in1 Eye Care Cushion di Nivea Q10 Power è ottimo da utilizzare tutti i giorni, perché funge da prodotto antirughe e contiene pigmenti dall’effetto coprente che correggono le imperfezioni come rossori, occhiaie e piccole linee d’espressione. Inoltre aiuta a levigare la pelle, fornendo la base ideale per il make up. Si applica in un attimo, grazie al comodo cuscinetto che permette non solo di usare la quantità giusta di prodotto, ma anche di massaggiare l’area da trattare alleviando il gonfiore.

Palette 6 correttori NYX

L’alleato migliore contro ogni tipo di imperfezione è la palette Colour Correcting di NYX, che contiene 6 tonalità cremose adatte a tutte le carnagioni. Il giallo è utile per le pelli abbronzate e maschera le occhiaie che virano sul violaceo, mentre il verde è l’ideale per contrastare i rossori. Il viola copre i toni giallognoli e dona luminosità anche all’incarnato più spento, il rosa migliora l’aspetto del contorno occhi. L’arancione corregge le imperfezioni e infine il color pesca illumina ed evidenzia i lineamenti.

