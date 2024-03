Proteggere la pelle del viso dagli agenti esterni è fondamentale per avere un incarnato sano e che non teme il passare del tempo: le creme anti smog per il viso

Fonte: iStock Photo Creme viso anti inquinamento: quali scegliere

Proteggere la pelle del viso dagli agenti esterni è fondamentale per avere un incarnato sano, disteso e luminoso. Lo smog, ad esempio, favorisce l’insorgere di rughe, un colorito spento e anche pori più dilatati, inoltre le città sono sempre più inquinate e diventa imperativo utilizzare prodotti che ci aiutino a contrastarne gli effetti.

Per tutte queste ragioni è di fondamentale importanza utilizzare apposite creme per proteggere la pelle del viso dall’inquinamento, ma non solo da quello. In commercio esistono prodotti adatti a tutte le tasche, di differenti fasce di prezzo, che diventano dei preziosi alleati nella nostra routine di bellezza.

La guida all’acquisto per avere una pelle del viso protetta, grazie alle giuste difese anti inquinamento. Ma non solo per quello, infatti molti prodotti offrono una protezione anche verso altri fattori come, ad esempio, i raggi del sole.

Creme anti inquinamento sotto i 20 euro

Una pelle protetta, luminosa e sana grazie a un prodotto che costa meno di 20 euro? No, non è un sogno. In commercio, infatti, esistono creme molto valide, ma senza spendere cifre troppo alte.

Ad esempio, si può optare per la crema da giorno anti inquinamento di Protect Your Skin che, non solo è un efficace prodotto per proteggere l’incarnato del viso dagli effetti nocivi dello smog, ma aiuta anche contro la luce di cellulari e computer. Infatti, secondo alcuni studi, sarebbe emerso che anche quella è da inserire tra i fattori che possono provocare l’invecchiamento della pelle.

Protect Your Skin La crema viso anti inquinamento e che protegge anche dalla luce di cellulari e computer

Protegge dai raggi del sole e dagli effetti dannosi dell’inquinamento, stiamo parlando della crema solare viso Singuladerm Xpertsun Urban. Ha un spf 50+ e viene spiegato che la sua formulazione è stata pensata proprio per essere una preziosa alleata per difendersi dall’esposizione ai diversi agenti atmosferici. Questo aiuta a mantenere una pelle sana e luminosa. Può essere utilizzata tutti i giorni.

Singuladerm Xpertsun Urban Crema che protegge dagli effetti nocivi del sole e dell’inquinamento

Dermolab – crema viso rimpolpante è un prodotto con concentrato di acido ialuronico, con effetto filler che idrata e rende la pelle molto elastica. La sua formula aiuta a rafforzare la barriera cutanea contro gli effetti nocivi che l’esposizione a smog e inquinamento possono avere sull’incarnato. Un prodotto anti età che restituisce un viso disteso e sano.

Offerta Dermolab – crema viso rimpolpante Crema per il viso concentrato di acido ialuronico, rimpolpante e protettiva

La crema solare anti inquinamento City Coocon, va applicata su viso e collo e, oltre a offrire la protezione dai raggi UV (ha un spf 50), contiene acido ialuronico e non è grassa. Realizzata con ingredienti eco-certificati, lascia il viso morbido e idratato, con un aspetto più giovane, oltre a essere il prodotto giusto per non temere lo smog.

Crema solare anti inquinamento City Coocon Crema per viso e collo, anti smog e con protezione contro i raggi UVA e UBV

Creme per proteggersi dallo smog sotto i 50 euro

Per chi, invece, ha un budget più alto in commercio esistono prodotti molto versatili, che assolvono più funzioni e che restituiscono un viso dall’aspetto più luminoso.

Tra queste c’è – ad esempio – la crema Idro – Attiva di Collistar, perfetta per chi cerca un’idratazione profonda. Può essere applicata su ogni tipologia di pelle e regala un effetto rimpolpato e una protezione dagli agenti esterni. L’idratazione ha una durata che può arrivare fino alle 72 ore, inoltre l’effetto è leggero su tutto il viso: impalpabile ma efficace.

Offerta Idro – Attiva di Collistar Super idratazione ed effetto barriera sulla pelle

FaceD 3 – Luronics è una crema rassodante e anti inquinamento con un spf 15. Tra le sue caratteristiche, quella di essere adatta a ogni tipo di pelle, anche quelle più delicate e sensibili. Va massaggiata su viso e collo, evitando la zona del contorno occhi. Si assorbe velocemente ed è adatta anche come base per il trucco.

Offerta FaceD 3 – Luronics Crema viso e collo anti inquinamento, con una leggera protezione solare e adatta alle pelli più sottili

Rilastil, poi, propone Progression (+), una crema antirughe che ha un’azione riempitiva e rimpolpante e che è la soluzione ideale per chi ha una pelle del viso sensibile e secca (perfetta anche per gli incarnati molto secchi). Ma come protegge dallo smog? Ripristina la barriera, restituisce un aspetto idratato, compatto e luminoso. Va massaggiata con piccoli movimenti circolari.

Rilastil – Progression (+) Crema per i viso antirughe che ripristina la barriera

Quella di Màdara è City CC con spf 15, di colore beige e anti pollution. Con un solo prodotto si protegge la pelle del viso dai raggi UVA e UVB, dagli schermi di smartphone e computer e dall’inquinamento ambientale. Per una pelle idratata, ma anche per dare colore all’incarnato. Si può utilizzare anche dopo la crema idratante.

Màdara - City CC CC Cream con spf 15, di colore beige e anti - pollution

Vuoi rimanere sempre aggiornata sulle ultime novità in fatto di bellezza e cura di viso e corpo? Se ti iscrivi al nostro canale Telegram dedicato al beauty non ti prederai mai nessuna offerta e novità!