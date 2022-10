Jennifer Aniston, pelle luminosa a 53 anni: il suo segreto anti-age che puoi usare anche tu

Fonte: Getty Images Jennifer Aniston

Classe 1969, Jennifer Aniston ha una pelle perfetta, serica e levigata, le rughe sono praticamente inesistenti. Il suo segreto anti-age? Il collagene idrolizzato che puoi acquistare anche online spendendo poco più di 20 euro.

A cosa serve il collagene

Il collagene è la principale proteina presente nel nostro corpo e contribuisce a garantirne la forza, la flessibilità e il movimento. Con il progredire dell’età, tuttavia, la sua produzione da parte dell’organismo diminuisce, ecco perché l’integrazione regolare di collagene può aiutare a contrastare il suo calo fisiologico e a sostenere la salute di pelle, capelli, unghie, ossa e articolazioni. Naturalmente, i risultati possono variare. Ma diversi studi hanno suggerito benefici in seguito al consumo quotidiano di peptidi di collagene per diversi mesi.

Jennifer Aniston, il suo prodotto anti-età

Jennifer Aniston non ne può più fare a meno nella sua beauty routine quotidiana da prima del 2016. In particolare, lei utilizza Collagen Peptides di Vital Proteins. A consigliarglielo fu il suo medico e da allora non ha mai smesso di utilizzarlo. “Amo il fatto che Vital Proteins mi dia la possibilità di apparire e di sentirmi al meglio, nonostante tutti i miei impegni”, ha raccontato l’attrice. “La mia routine consiste nell’aggiungere i Collagen Peptides Vital Proteins alla mia tazza di caffè o al mio frullato mattutino. È così facile da usare!”.

Il prodotto preferito dalla Aniston ha importanti caratteristiche che garantiscono benessere e vitalità all’organismo e sono dei potenti anti-età. Il viso di Jenny è così luminoso, fresco e privo di rughe che le ventenni la invidiano. Vital Proteins Collagen Peptides contiene 20g di peptidi di collagene per porzione e può essere assunto facilmente perché si scioglie rapidamente in liquidi caldi e freddi, senza alterarli, in quanto è inodore e insapore. Tra l’altro si può acquistare anche online con una spesa di poco più di 20 euro.

Jennifer Aniston, inno alla bellezza senza età

Jennifer Aniston è rimasta così entusiasta dei risultati ottenuti che dal 2020 è diventata Chief Creative Officer di Vital Proteins e dal 30 ottobre 2022 è la protagonista della nuova campagna “Rendi Ogni Tuo Momento Vital”. Si tratta di un album di filmati, immagini e fotografie personali mai viste prima che racconta la storia del percorso di benessere a base si collage della star, recentemente ringraziata pubblicamente dal suo collega di Friends Matthew Perry.

La Aniston racconta il suo impegno all’insegna della bellezza: “Sono piccoli momenti, che si tratti di meditazione o di movimento, che possono fare una grande differenza nella nostra routine di benessere. La nuova campagna di Vital Proteins vuole essere una fonte di ispirazione per pensare ai nostri percorsi di benessere”.

Fonte: Ufficio stampa - Vital Proteins

Meditazione ogni mattina, pensieri positivi che ama scrivere e un’attenta cura della pelle che tiene molto idratata e pulita con tre scrub a settimana, completano la beauty routine di Jennifer Aniston il cui fascino non lascia indifferente nessuno, nemmeno il suo ex Brad Pitt.