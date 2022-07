Jennifer Aniston e Brad Pitt: una storia d’amore indimenticabile

Fonte: Getty Images Jennifer Aniston e Brad Pitt

Quando parliamo di favole, di castelli e di lieto fine, la nostra mente inizia a delineare naturalmente tutti quei tratti caratteristici che da sempre attribuiamo ai principi e alle principesse. Belli, anzi bellissimi, con occhi azzurri e lucenti capelli biondi. Sì, è proprio così che immaginiamo i protagonisti di quelle storie.

E non stupisce poi molto il fatto che, quando abbiamo visto per la prima volta insieme Jennifer Aniston e Brad Pitt, li abbiamo collocati proprio lì, nel grande libro delle favole d’amore più belle che abbiamo letto.

Certo, quella tra la ragazza della porta accanto e il sex symbol più amato e venerato dall’intera Hollywood non è stata una storia coronata dal lieto fine, anzi. Quella favola si è trasformata in incubo fatto di tradimenti e di triangoli che in molte abbiamo vissuto sulla nostra pelle. Eppure nonostante gli anni passati, i nuovi amori e gli addii, quella tra Jennifer Aniston e Brad Pitt resta e resterà la nostra love story preferita.

C’erano una volta Jennifer Aniston e Brad Pitt

È il 1998 quando Jennifer e Brad fissano il loro primo appuntamento. La storia vuole che a organizzare quell’incontro sia stato l’agente dell’attore. Forse i motivi non avevano nulla a che fare con l’amore, ma se è vero che i due erano destinati a incontrarsi, e a stare insieme, allora il fato stava già compiendo il suo dovere.

Lei era la fidanzatina d’America, la Rachel di Friends, una bionda un po’ svampita ma dolcissima, perennemente alla ricerca dell’amore. Lui era Brad Pitt, il sex symbol d’America, il bello di Hollywood. E questo già bastava per far capitolare ogni donna ai suoi piedi.

Una di queste era Gwyneth Paltrow, con lei l’attore aveva trascorso tre anni insieme, ma qualcosa improvvisamente si era rotto. Non ci è voluto poi molto affinché il cuore di Brad Pitt tornasse a battere, questa volta per Jennifer Aniston.

All’alba del nuovo millennio, in occasione degli Emmy Awards del 1999, Jennifer e Brad appaiono insieme sotto ai riflettori mano nella mano. Sono bellissimi e fanno invidia al mondo. I paparazzi si affannano per fotografarli e le pagine di copertina dei tabloid internazionali sono dedicate soltanto a loro.

Sguardi dolci e sorrisi complici: i due appaiono sempre insieme, mano nella mano e uniti. Dove c’è Brad c’è Jennifer e viceversa. I due si promettono di esserci, uno nella vita dell’altro e chi li guarda lo sa, lo capisce.

In breve tempo diventano il simbolo dell’amore, quello che fa sognare e sperare. Diventano i protagonisti di una nuova favola contemporanea, quella che tutti vogliono vivere.

Il matrimonio da Mille e una Notte

E se è vero che ogni favola che si rispetti ha il suo lieto fine è vero anche quello di Jennifer e Brad è solo l’inizio. Un inizio che va suggellato con una promessa d’amore eterna.

Il 29 luglio del 2000 i due si sposano. Le nozze vengono celebrate sotto il cielo stellato di Malibù, davanti all’Oceano Pacifico. Al matrimonio dei Brennifer – questo il nome scelto dai fan per la coppia d’oro di Hollywood – ci sono tutti. C’è Madonna, Bruce Willis e Sting. Ci sono gli amici più cari, compresi quelli di Friends, e la famiglia. Sono tutti lì, per festeggiare l’amore vero, quello tra Jennifer Aniston e Brad Pitt.

Lui, lei e i Brangelina

La storia tra Jennifer Aniston e Brad Pitt manda in visibilio i fan. Lo fa perché ormai è diventata il simbolo di un amore perfetto, di un lieto fine che può esserci per tutti.

Eppure anche le cose più belle sono destinate a finire. A volte senza un apparente motivo, altre volte perché si schiantano prepotentemente contro un ostacolo che non lascia via di scampo, e quello che si mette tra Jennifer Aniston e Brad Pitt porta il nome di Angelina Jolie.

È il 2004 quando, l’attore di Hollywood si ritrova a condividere con la Jolie il set di Mr e Mrs Smith. I due amatissimi di Hollywood si ritrovano a interpretare le crisi e le passioni di una coppia esplosiva di agenti segreti. Così scoppia la scintilla, anche fuori dal set.

Le voci del tradimento si rincorrono a Hollywood e poi nel resto del mondo: Brad Pitt ha tradito Jennifer Aniston e lo ha fatto con Angelina Jolie. Voci si trasformano in una realtà che pesa sul cuore della Aniston così pesantemente da mandarlo in frantumi.

Nel gennaio del 2005 i due si separano. Saranno poche, pochissime le parole pronunciate al riguardo. In un primo momento il tradimento viene negato, ma sarà Angelina Jolie, più avanti, a raccontare la nascita dell’amore proprio durante le riprese del film Mr e Mrs Smith.

Jennifer, intanto, non alimenta il gossip ma lo lascia scorrere ritirandosi in un dolore silenzioso, discreto e riservato. Ma sulla fine della relazione non ci sono dubbi: nello stesso anno Brad Pitt ufficializza la relazione con Angelina Jolie e insieme iniziano a creare una grande famiglia.

Tutto quello che apparteneva ai Brennifer diventa velocemente un lontano ricordo. Le immagini su carta patinata e lucida, che nessuno può dimenticare, diventando sbiadite e restano solo negli echi degli schieramenti da parte dei fan che non possono perdonare il tradimento di Brad Pitt. Tutti gli altri, però, hanno già un’altra coppia d’oro da idolatrare: i Brangelina.

La vita dopo i Brennifer

Dopo la fine della relazione, Jennifer Aniston prende del tempo per sé per guarire lentamente le sue ferite. Se ci sia riuscita davvero non lo sappiamo, quello che sappiamo per certo, però, è che ha provato davvero a rimettersi in gioco, esattamente come ha fatto il suo ex, pur non riuscendoci mai per davvero.

Brad e Angelina, nel frattempo, diventano la nuova golden couple d’America, formando una meravigliosa famiglia allargata. Jennifer Aniston inizia una frequentazione con l’attore Vince Vaughn dopo il divorzio che però termina velocemente. Dopo qualche anno l’ex protagonista di Friends si fa vedere al fianco dell’attore John Maye, ma anche in questo caso si tratta di un colpo di fulmine che si spegne in fretta.

Poi ecco la notizia inaspettata: Jennifer ritrova l’amore con Justin Theroux. I due convolano a nozze, ma dopo tre anni di matrimonio l’idillio si rompe. C’è un’altra coppia, però, che nel frattempo è esplosa, quella composta da Brad Pitt e Angelina Jolie.

I due ex si ritrovano di nuovo single. Nei fan storici si accende una speranza, quella di vederli tornare insieme, ma ormai è troppo tardi. Quello che resta di questa straordinaria love story senza lieto fine è un ricordo destinato a restare indelebile.