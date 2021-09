Brad Pitt e Bradley Cooper, single e spensierati (insieme) agli US Open

editato in: da

Brad Pitt compie 57 anni: bellezza e talento in 20 film cult

Brad Pitt e Bradley Cooper sono i due scapoli più ambiti di Hollywood e come se non bastasse, sono pure amici. Immaginate l’ovazione che si è sollevata all’Arthur Ashe Stadium di Flushing Meadows, dove si giocava la finale degli US Open tra Daniil Medvedev e Novak Djokovic, quando il maxischermo li ha inquadrati insieme, assorti a guardare il match che avrebbe potuto dare al tennista serbo il Grande Slam.

Un coro di urla ha accolto l’immagine dei due sex symbol proiettata sul tabellone: cappellino alla pescatora bianco e occhiali da sole Brad, camicia azzurra e volto scoperto Bradley, hanno catturato l’attenzione del pubblico e anche dei fotografi, che hanno potuto immortalarli mentre commentavano punto su punto la gara in corso. A giudicare dalle loro espressioni e dalla concentrazione si direbbe che le due star facessero il tifo per Djokovic, che ha visto sfumare il suo sogno di vincere il Grande Slam cedendo in tre set al russo Medvedev.

Brad e Bradley erano seduti nello stesso settore di Rami Malek, Joseph Mazzello, Gayle King e Roger Federer, con i quali si sono voltati a parlare ogni tanto. I due sono amici da tempo e hanno avuto anche modo di lavorare insieme. A unirli è un legame profondo, che va oltre le apparenze e il bell’aspetto.

Lo scorso anno, Pitt aveva confessato che è stato grazie al supporto di Cooper se è riuscito a riprendere in mano la sua vita e a chiudere con l’alcol: “Sono rimasto sobrio grazie a lui e da allora ogni giorno è stato sempre più felice”, ha ammesso, aggiungendo: “È un tesoro”. Insomma, tra i due c’è un rapporto sincero che si è rinforzato, se possibile, dopo la fine delle rispettive relazioni.

Entrambi, infatti, al momento sono single. Brad ha divorziato da Angelina Jolie ed è alle prese con una dura battaglia legale per la custodia dei sei figli che la coppia ha avuto e adottato insieme, mentre Bradley ha chiuso la sua storia con Irina Shayk nel 2019 dopo aver avuto una figlia insieme, la piccola Lea, che ormai ha 4 anni.

Al contrario dell’amico, l’attore di Una notte da leoni è però riuscito a rimanere in buoni rapporti con la sua ex, al punto che più volte è capitato che fossero fotografati insieme a pranzo o per qualche passeggiata insieme alla bambina.

A entrambi, come prevedibile, sono stati attribuiti infiniti flirt. Specie a Brad, che secondo i tabloid aveva perso la testa la scorsa estate per la modella tedesca Nicole Poturalski; in autunno era già tutto finito e si parlava di una relazione con la collega Andra Day, mentre i fan continuano a sognare il ritorno di fiamma con Jennifer Aniston (dopo tutto sognare non costa nulla. E poi Ben Affleck e Jennifer Lopez sono già un precedente che stimola ulteriormente la fantasia).

Bradley, invece, è sempre riuscito a tenere più distante i riflettori del gossip sulla sua vita privata, persino quando tutto il mondo era convinto che ci fosse qualcosa tra lui e Lady Gaga per l’incredibile intesa mostrata sul grande schermo (e dal vivo agli Oscar) per A star is born. Per ora, dunque, non ci resta che goderceli così: single, spensierati e bellissimi. Sempre.