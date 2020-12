Brad Pitt compie 57 anni: bellezza e talento in 20 film cult

Brad Pitt il 18 dicembre 2020 ha compiuto 57 anni. Sulla cresta dell’onda da quando ne aveva 28, nel 1991, e autostoppista irresistibile, faceva innamorare (per poi derubare) Geena Davies in “Thelma & Louise”. Insieme a Thelma, persero la testa per lui milioni di donne in tutto il mondo. La stella di Brad Pitt cominciava a brillare, e da quel momento non ha mai smesso. Nel frattempo ha avuto moltissime donne, ha vinto un Oscar, si è sposato e separato due volte, con Jennifer Aniston e Angelina Jolie, ha avuto tre figli (naturali) e altri tre (adottati), è passato in mezzo a grossi problemi di alcol, superati grazie agli alcolisti anonimi, ma non ha mai smesso di far innamorare le donne di tutto il mondo, grazie ad una bellezza fuori dal comune e a un talento innegabile e versatile, messo in risalto da film memorabili, diretti dai registi più famosi del mondo. Il suo fascino e la sua bravura in 20 pellicole cult