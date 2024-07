Fonte: IPA Brigitte Nielsen

Un corpo da guerriera e uno spirito da combattente. Brigitte Nielsen non è una che si lascia scalfire dallo scorrere del tempo. A 60 anni è vivace e vitale come sempre, forse ancor di più. È tornata in passerella, per uno dei brand più prestigiosi del mondo della moda, e si gode un grande amore e una nuova maternità, anche se tutti le diceva che per lei era troppo tardi.

Brigitte Nielsen, sfila per Balenciaga a 60 anni

Lo scorso autunno, a 60 anni già compiuti, Brigitte Nielsen è tornata a sfilare. E lo ha fatto per Balenciaga, tra i designer più in voga degli ultimi anni. “Quando ho cominciato io a fare la modella la carriera finiva a 22 anni” ricorda la bionda teutonica. Ma oggi, “ne abbiamo fatta di strada”. E anche l’elitario mondo della moda sembra aver compreso che “ogni età ha la sua bellezza”. Seppur non tutte, qualsiasi sia la nostra età, possiamo vantare lo stacco di coscia della Nielsen.

Fonte: Getty Images

L’eterna giovinezza di Brigitte

Qual è il segreto? Forse, una vita che più intensa non si può. Anzi, come ha confessato lei al Corriere in occasione dell’Ischia Global Fest dove è stata premiata, la sua vita “incasinata”. Soprattutto a livello sentimentale. Quattro matrimoni e quattro figli per la modella icona degli Anni ’80. Di cui uno, non lungo ma intenso, con Sylvester Stallone e un altro con il tutto muscoli Arnold Schwarzenegger. “Mi rendo conto di aver vissuto tantissimo in poco tempo… anche se a ben guardare 60 anni non sono poi così pochi”.

Ma il tempo passa in fretta quando si è felici e, ultimamente, Brigitte lo è. Sposata da quasi vent’anni con l’italiano Mattia Dessì, “l’uomo giusto” lo chiama lei, è da poco diventata mamma per la quarta volta. “A 54 sono riuscita ad avere ancora una figlia, Frida, che ora ha sei anni: io e mio marito ci abbiamo provato per dieci anni, e quando pensavamo di doverci arrendere, questo sogno così fortemente voluto si è incredibilmente realizzato. E ora anche i quattro figli maschi adorano Frida”.

E, mamma a 20 anni e di nuovo a 50, la modella consiglia di prendersi del tempo prima di gettarsi nell’avventura della maternità: “Non fate figli a 20 anni, prima studiate, viaggiate, conoscete, fate esperienze, quando arriva un figlio cambia la tua relazione col mondo e con il tuo uomo. Non dico di aspettare come me fino a 54 anni, ma prima imparate ad amare voi stesse. Io ho adorato essere una mamma giovane, ma oggi sono sicuramente una madre molto più brava”.

Per coronare la favola non resta che l’Italia, paese di cui Nielsen è innamorata. Attualmente, dopo aver lasciato Los Angeles perché troppo pericolosa per crescere una bambina, si è trasferita con la famiglia in Spagna, ma sogna un ritorno nello Stivale: “La mia seconda patria, qui mi sento a casa, la mia carriera sul set è cominciata da voi nell’84 con Dino De Laurentiis, mio marito è sardo”.