Come dimenticare gli outfit iconici di Brigitte Nielsen, che ha sempre sfruttato e mai nascosto la sua altezza: il vero punto di forza dei suoi look è dentro di sé

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IPA Brigitte Nielsen ha sempre esaltata la sua altezza: Il segreto dei suoi outfit è dentro di lei

Brigitte Nielsen non è di certo una donna che passa inosservata. Considerando la sua fisicità e il viso che si ritrova, è difficile pensare che non facesse girare qualche testa anche prima d’essere una star mondiale.

Ha saputo imporre la sua presenza fin dal debutto negli anni ’80, aggiungendo all’elemento fisico ed estetico anche, se non soprattutto, una dose enorme di indubbio carisma. Ciò ha avuto chiaramente un peso anche sul tipo di look sfoggiati nel corso della carriera.

Brigitte Nielsen: altezza da record

La curiosità principale dei fan di Brigitte Nielsen riguarda ovviamente la sua altezza. Ancora oggi c’è chi va a ricercare su Google i suoi cm. Rispondiamo subito alla domanda, dunque: l’attrice è alta 185 cm.

Una statura da record? Decisamente tra le stelle della sua epoca. Per intenderci, la sua fisicità stupiva al tempo come quella di Gwendoline Christie (Brienne di Tarth in Game of Thrones, ndr) oggi.

Di certo la sua statura l’ha aiutata molto nelle prime fasi della carriera, quando era impegnata in passerella. Nel mondo della moda era una rarità, infatti. Svettava letteralmente su molte colleghe, in un tempo in cui si iniziava a parlare di “supermodelle”.

Oggi si parla ancora molto del confronto di statura tra donne e uomini sullo schermo. Basti pensare alle polemiche sterili su Zendaya e Tom Holland. Lei è ben più alta di lui e sono tra le coppie più belle e vere di Hollywood. I commenti però proseguono ancora oggi, a dimostrazione di come certi temi sociali facciano fatica a evolversi.

Brigitte, dal canto suo, non ha mai tentato di “rimpicciolirsi”, pur ritrovandosi al fianco di colleghi dall’ego poderoso. Alta quasi quanto Arnold Schwarzenegger ma ben più alta di Sylvester Stallone (divenuto poi suo marito), solo per citarne alcuni. Ha sempre enfatizzato la sua “verticalità”, rendendola un simbolo di potere femminile e indipendenza in un sistema molto maschilista.

Il segreto dei suoi look

La regola d’oro di Brigitte Nielsen è sempre stata: valorizzare, mai nascondere. Se proprio c’è da individuare un segreto nei suoi tantissimi look, questo è nascosto dentro di sé. Parliamo della sua consapevolezza.

Molte donne particolarmente alte tendono a curvare le spalle, optando inoltre per dei capi che in qualche modo minimizzino la loro figura. Brigitte ha sempre fatto l’opposto, trasformandosi in un’icona.

L’assoluta libertà di scelta estetica ha inizio con il tuo taglio di capelli. Corto e spesso spettinato o scolpito con il gel. Un biondo platino rimasto fin da subito nella memoria di chiunque. Un modo per liberare la linea del collo, accentuare l’altezza e spingere l’osservatore a guardarla in viso.

Come non definirla, poi, la regina del “power dressing” tra anni ’80 e ’90. Giacche con spalline importanti, tailleur dal taglio maschile e un gran uso di linee geometriche. La sua mole diveniva così monumentale e ancora oggi, nelle sue apparizioni pubbliche, la Nielsen preferisce tagli netti che seguono la linea del suo corpo, evitando eccessi di balze o volumi.

Concludiamo l’analisi con un elemento decisamente importante: i tacchi alti. Nonostante la sua statura, li ha sempre indossati con disinvoltura. Ennesima dimostrazione della sua profonda consapevolezza. Al tempo stesso, però, non dovendo dimostrare nulla a nessuno, ha chiarito a tutti di saper indossare perfettamente anche un paio di stivali rasoterra o ballerine eleganti, senza perdere un centesimo del stile stile eterno.