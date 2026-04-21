Anticipazioni Belve del 21 aprile: Brigitte Nielsen senza filtri e gli altri ospiti di Fagnani

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Francesca Fagnani

Belve torna in tv e lo fa con una puntata che si preannuncia tutt’altro che tranquilla. Martedì 21 aprile il programma di Francesca Fagnani punta il suo occhio di bue su tre personalità forti, pronte a raccontarsi senza filtri in prima serata su Rai 2. E come sempre l’attesa è alle stelle e il motivo è semplice: quello sgabello è ormai è diventato come il lettino di un terapeuta. Ma chi sarà a sedersi stasera?

Belve, gli ospiti della terza puntata

La nuova puntata di Belve riunisce tre personalità molto diverse tra loro, ma tutte abituate a stare sotto i riflettori. Si parte subito con Brigitte Nielsen, volto iconico degli anni Ottanta, pronta a ripercorrere una vita tra cinema, amori turbolenti e rinascite personali. L’attrice danese indimenticabile Strega Nera di Fantaghirò parlerà anche del suo matrimonio-lampo con Silvester Stallone e rivelerà alcuni retroscena sconosciuti.

Sarà lei, quindi, la prima a mettersi a nudo con Francesca Fagnani, seguita subito da Elettra Lamborghini, imprenditrice e artista capace di trasformare ogni polemica in visibilità, sempre diretta e imprevedibile. Reduce, soprattutto, dal successo inaspettato dei suoi “festini bilaterali”.

E poi c’è Shiva, uno degli artisti più ascoltati della scena urban italiana, reduce da un periodo complesso anche sul piano giudiziario. Il rapper è infatti stato accusato di tentato omicidio per una sparatoria nell’hinterland milanese e arrestato nel 2023. La sua presenza ha già scatenato qualche polemica e promette quindi di essere uno dei momenti più intensi della puntata. Riuscirà a rispondere a tutte le domande senza tirarsi indietro?

In questa stagione non mancano alcune novità: tra le più chiacchierate ci sono i “provini”, uno spazio dedicato a persone comuni che accettano di sedersi davanti alla conduttrice più temuta e mettersi in gioco. Un esperimento che amplia lo sguardo del programma e porta in scena storie lontane dal mondo dello spettacolo, ma non per questo meno intense.

Fagnani pronta a mettere in crisi tutti

Gran parte della forza del programma sta nello stile della sua conduttrice. Francesca Fagnani non gira mai intorno alle questioni e costruisce interviste serrate, fatte di silenzi, sguardi e domande che arrivano dritte al punto. Il suo stile lo conoscono tutti e anche il timore che suscita in chi si siede nell’ormai iconico sgabello.

Il format è ormai riconoscibile: ritmo incalzante, pochi fronzoli e un confronto che spesso mette gli ospiti davanti a lati meno conosciuti della propria storia. È proprio questa tensione, che si muove in equilibrio tra la confessione e lo scontro, a rendere il programma uno dei più commentati (e amati).

Dove vedere Belve

La terza puntata della nuova stagione di Belve andrà in onda martedì 21 aprile in prima serata su Rai 2 e sarà visibile anche in streaming su RaiPlay e su Disney+. Un segnale chiaro di quanto il programma stia allargando il suo pubblico. Tra un’icona internazionale, una regina pop e un protagonista controverso della scena urban contemporanea, la sensazione è che questa puntata abbia tutte le carte in tavola per diventare virale. E soprattutto regalarci clip succulente da vedere e rivedere sui social.