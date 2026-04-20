Belve, Brigitte Nielsen sul matrimonio con Sylvester Stallone: “Mi sentivo in pericolo”

A "Belve", Brigitte Nielsen ha svelato i retroscena più difficili della sua vita: il racconto del matrimonio con Stallone e la dipendenza da alcol

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IPA Brigitte Nielsen ospite a "Belve"

La prima serata ormai attesissima di Rai 2 è targata Belve e Francesca Fagnani, come sempre, non delude i suoi spettatori. Nella puntata in onda martedì 21 aprile, a sedersi davanti alla conduttrice e al suo temutissimo quaderno rosso c’è Brigitte Nielsen.

L’attrice e modella tra le più amate anni ’80 si è raccontata in studio senza nascondere le ombre di una vita che l’hanno resa un’icona, a partire dal suo matrimonio tutt’altro che roseo con Sylvester Stallone.

Brigitte Nielsen a “Belve”, il racconto del matrimonio con Stallone

Una vita non troppo lineare quella vissuta da Brigitte Nielsen. Ma, si sa, ogni grande diva ha qualche ombra che si prende spazio nonostante la luce dei riflettori. Ospite a Belve, l’attrice e modella si è aperta in un racconto senza filtri davanti a Francesca Fagnani: dal bullismo subito negli anni della scuola fino alla vita amorosa che, dal 2005, condivide con Mattia Dessì.

Prima del loro incontro, però, Brigitte era stata sposata con Sylvester Stallone, volto di Rocky e Rambo. Una storia d’amore turbolenta fin dai primi momenti dopo il matrimonio.

L’attrice racconta infatti di essere andata via di casa dopo pochi mesi dal sì: “Qualcosa è cambiato la stessa notte del matrimonio. Terribile, una cosa che non dimenticherò mai. Una tragedia la vita che stava per iniziare. Era molto cattivo, psicologicamente e fisicamente. Era ossessivo. Mi sentivo in pericolo, non andava bene”.

Momenti difficili, che hanno inevitabilmente cambiato la sua vita anche a livello lavorativo. L’attrice ha infatti spiegato che averlo lasciato ha significato, per lei, perdere molto della sua vita professionale. “Mi ha distrutto la carriera da quando sono andata via da lui. Mi ha fatto entrare nella black list di Hollywood. Non poteva credere che qualcuno lo lasciasse”.

Brigitte Nielsen, il periodo delle dipendenze

Il racconto di Brigitte Nielsen passa anche attraverso uno sguardo verso il periodo in cui ha sofferto di dipendenza da alcol. Un momento complicato che, nel 2012, ha avuto il suo culmine dopo una paparazzata in cui era in stato evidente di alterazione alcolica in un parco a Los Angeles. “È stata una giornata proprio orribile. Qualcuno mi ha fatto una foto. Mi ha rotto mezza anima”, spiega.

Un episodio ancor più traumatico è quello del 2003, quando aveva mixato ansiolitici e whisky nella speranza di “trovare pace”. Pensieri intrusivi nati anche dal rapporto infelice con il marito di allora, che lei descrive come devastante. “Mi aveva fatto il lavaggio del cervello. Sai, come l’ISIS. Non ero più me stessa”.

Come sempre, in questi casi, non sono poi mancati momenti più leggeri ed esilaranti che aiutano a regalare un racconto a 360 gradi degli ospiti. Brigitte ha ripercorso, per esempio, una lite con Madonna in un club: “Lei continuava a pestarmi i piedi. L’ho guardata, questa miniatura di Madonna, e le ho dato una spinta”.

“Belve”, gli altri ospiti e quando vedere la puntata

L’appuntamento con la puntata di Belve è programmato per martedì 21 aprile in prima serata su Rai 2. Oltre a Brigitte Nielsen, Francesca Fagnani da il benvenuto nello studio a Elettra Lamborghini e al rapper Shiva.