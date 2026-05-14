Brigitte e lo schiaffo a Macron. “Fu una scenata di gelosia, messaggi con un’attrice”

Lo schiaffo di Brigitte a Macron torna a far discutere e una fonte svela: "Fu una scenata di gelosia"

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Emmanuel e Brigitte Macron

Ci sarebbe una scenata di gelosia dietro lo schiaffo di Brigitte Macron al marito Emmanuel. Lo scontro fra la Première Dame e il presidente Francese era stato immortalato dalle telecamere ed era diventato da subito virale, dando vita a numerose speculazioni sulla coppia.

L’episodio e lo schiaffo di Brigitte

L’episodio di cui si torna a parlare oggi risale al maggio 2025. All’epoca Brigitte Macron e il marito erano in visita ufficiale in Vietnam. Le telecamere che li attendevano fuori dall’aereo presidenziale all’aeroporto di Hanoi immortalarono le mani di Brigitte sul volto di Emmanuel Macron.

Le immagini fecero il giro del mondo e scatenarono un acceso dibattito, diventando viralissime sui social. Fonti vicine alla coppia parlarono subito di “immagini interpretate male”, mentre l’Eliseo smentì drasticamente una lite, affermando che si trattava di un “momento di complicità” fra moglie e marito e che le mani di Brigitte sul viso di Emmanuel erano soltanto uno scherzo.

La scenata di gelosia di Brigitte a Macron

Ora però sembra emergere un’altra verità legata al presunto schiaffo di Brigitte al marito. A rivelare cosa sia accaduto in Vietnam un nuovo libro pubblicato in Francia da Florian Tardif, giornalista di Paris-Match, secondo cui le telecamere avrebbero immortalato una scenata di gelosia di Brigitte dopo aver scoperto sul telefono del marito alcuni messaggi inviati ad una famosa attrice. Non a caso il libro si intitola Un couple (presque) parfait, ossia Una coppia quasi perfetta.

L’attrice di cui parla il giornalista è Golshifteh Farahani, diva iraniana naturalizzata francese, conosciuta per aver recitato in Leggere Lolita a Teheran e Tyler Rake.

“Il presidente ha avuto per qualche mese una relazione platonica con l’attrice”, ha spiegato Tardif. La reazione di Brigitte sarebbero arrivata dopo aver letto i messaggi inviati da Macron a Farahani: “Sai, ti trovo molto bella”, le avrebbe scritto.

“Do il suo nome semplicemente perché a un certo punto circolavano voci a Parigi – ha aggiunto il giornalista -. Ma non è un rumor. L’ho detto all’Eliseo, è una versione che non è la loro. È quello che mi è stato detto, è quello che mi è stato detto più e più volte”.

La scenata, avvenuta in privato, sarebbe poi sfociata in pubblico a causa di un malinteso. “Si pensava che la discussione fosse terminata. Non era così”, ha svelato l’esperto.

La replica dell’Eliseo

La reazione dell’Eliseo non è tardata ad arrivare. Alcune fonti vicine a Brigitte Macron e citate da Le Parisien, hanno smentito un possibile legame fra l’attrice e il presidente francese.

“Brigitte Macron ha categoricamente smentito questa versione dei fatti direttamente all’autore il 5 marzo, specificando che non guarda mai il cellulare del marito”, ha raccontato una fonte.

All’epoca anche Macron aveva confermato questa spiegazione: “Abbiamo scherzato con mia moglie, come facciamo spesso”, aveva detto. Mesi dopo la visita in Vietnam, l’episodio scatenò l’ironia di Donald Trump che prese in giro Macron, affermando che si stava “ancora riprendendo dal colpo alla mascella”. Non solo, il presidente americano accusò anche Brigitte, spiegando: “Tratta malissimo suo marito”.