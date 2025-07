“Brigitte Macron è nata uomo”, scatta la denuncia per diffamazione

Getty Images Brigitte Macron

“Brigitte Macron era un uomo”: il Presidente francese e sua moglie hanno denunciato per diffamazione l’influencer americana Candace Owence che ha diffuso e sfruttato questa fake news in diversi video.

“Brigitte Macron uomo”: storia di una fake news

La fake news secondo la quale Brigitte Macron è nata uomo ed è poi diventata donna circola da anni in Francia sui social, già dal primo mandato di Emmanuel Macron nel 2017. E puntualmente rispunta. Ma adesso la questione si è fatta più complicata e grave.

Infatti, la falsa convinzione che Brigitte sia nata uomo ha avuto una certa risonanza anche fuori dalla Francia, in particolare negli Stati Uniti, a causa della blogger di estrema destra Candace Owens. Quest’ultima ha iniziato a far circolare la notizia in America nel marzo 2024, insistendo su questa tesi al punto da fare una serie di video dal titolo, Becoming Brigitte, pubblicati dal gennaio 2025, che ha dato a questa storia un’eco mondiale.

La reazione di Brigitte ed Emmanuel Macron

Se prima l’Eliseo non si curava di queste teorie complottiste nei confronti della Première Dame, adesso la diffusione a macchia d’olio di questa fake news ha costretto Emmanuel e Brigitte Macron a intervenire direttamente.

