Brigitte Macron, in tribunale le prove fotografiche che è una donna

"Brigitte Macron è nata uomo". Dopo la denuncia per diffamazione, la Première Dame è pronta a presentare in tribunale le prove di essere una donna

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Brigitte Macron

Emmanuel e Brigitte Macron sono pronti a presentare prove fotografiche e scientifiche in un tribunale statunitense per dimostrare definitivamente che la Première Dame è nata donna. La decisione è stata presa nell’ambito di una causa legale per diffamazione che la coppia ha intentato contro l’influencer di destra Candace Owens. L’influencer conservatrice americana sostiene da diversi anni che Brigitte Macron sia nata Jean-Michel Trogneux.

Brigitte Macron, le prove in tribunale che è una donna

La notizia diffusa da Candace Owens secondo la quale Brigitte Macron è nata uomo ha scosso profondamente la moglie del Presidente francese. Tanto da arriva a intentare una causa per diffamazione contro l’influencer.

L’avvocato dei Macron, Tom Clare, ha infatti spiegato in un’intervista del podcast della BBC, Fame Under Fire, che le voci messe in circolo dalla Owens hanno profondamente turbato Brigitte, definendole “molto inquietanti” e una “distrazione” per il presidente francese. “Quando la tua famiglia è sotto attacco, il prezzo da pagare è sempre alto, anche se sei presidente”, ha spiegato.

Il legale ha specificato che verrà fornita una testimonianza di esperti, senza specificare di che natura. E in ogni caso, ha ribadito che i Macron sono pronti a dimostrare “in generale e in modo specifico” che queste accuse sono false. “È incredibilmente spiacevole dover fornire questo tipo di prove in un contesto pubblico, ma Brigitte Macron è determinata a farlo per stabilire la verità“. Clare ha anche affermato che in tribunale saranno portate delle foto della Première Dame incinta e con i suoi figli.

Gli avvocati di Candace Owens, da parte loro, hanno presentato una mozione per archiviare la causa.

Getty Images

“Brigitte Macron nata uomo”, la causa di diffamazione

Lo scorso luglio Brigitte ed Emmanuel Macron hanno deciso di procedere legalmente contro Candace Owens che continua a sostenere che la moglie del Presidente francese era un uomo. L’influencer è stata denunciata per diffamazione.

I legali della coppia spiegarono le motivazioni di tale scelta, sostenendo che Candace Owens era pienamente consapevole della falsità della notizia, ma ha continuato a diffonderla, respingendo tutte le richieste di rettifica, proseguendo nella sua “campagna diffamatoria” per “guadagnare notorietà e fare soldi”. Gli avvocati hanno inoltre sottolineato come la donna ha attualmente 6,9 milioni di follower sul suo account X e 4,7 milioni su Youtube.

In effetti, la stessa Owens nel 2024 aveva dichiarato di aver scommesso “tutta la sua reputazione professionale” proprio su questa notizia.

Le voci secondo le quali Brigitte Macron sia nata uomo circolano almeno dal 2021 e sono emerse a seguito di un video girato da due blogger francesi. La coppia presidenziale vinse in Francia una causa per diffamazione contro le due donne nel 2024, ma questa sentenza è stata annullata in appello nel 2025, in nome della libertà di espressione. I Macron hanno quindi presentato ricorso contro questa decisione. E nel contempo proseguono la loro battaglia legale anche in America.