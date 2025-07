Re Carlo, il bacio a Brigitte Macron e il confronto feroce con Camilla

Re Carlo saluta con un bacio Brigitte Macron e Camilla non sembra molto gradire. Mentre è inevitabile il confronto tra i look delle due donne

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Brigitte Macron e Carlo

Re Carlo e Camilla hanno accompagnato Brigitte ed Emmanuel Macron nei giardini del Castello di Windsor, mercoledì 9 luglio, prima di accomiatarsi affettuosamente con loro. Inevitabile, il confronto tra i look così diversi della Première Dame, che indossava un tailleur raffinato, e della Regina con un maxi abito a fiori. Ma almeno sulle borse la gara è stata equilibrata. E subito dopo i saluti, la Sovrana è fuggita a Wimbledon dove si è intrattenuta con Hugh Grant.

Re Carlo, il tour tra i giardini di Windsor con Macron

Dopo il sontuoso banchetto di Stato, Re Carlo ha nuovamente incontrato Emmanuel e Brigitte Macron a Windsor dove li ha accompagnati a visitare i giardini del Castello. Le coppie però si sono divise. Sua Maestà e il Presidente francese si sono diretti verso l’ala sud. Carlo ha mostrato con orgoglio al suo ospite i diversi interventi fatti nel giardino per ripristinare la biodiversità e per renderlo più rigoglioso.

Invece, Camilla e Brigitte si sono dirette verso le scuderie per far visita a Fabuleu de Maucour, il cavallo grigio che fu regalato dalla Francia alla Regina Elisabetta in occasione del suo giubileo di platino, nel 2022.

Durante il banchetto di Stato, il Presidente Macron ha avuto parole di affetto per la defunta Sovrana, dichiarando: “Era la vostra Regina. Per noi, era la Regina“.

Getty Images

Camilla e Brigitte Macron, look a confronto

Se durante la cena di gala, Camilla e Brigitte hanno sfoggiato due abiti da sera coordinati che, insieme a quello di Kate Middleton, formavano la bandiera francese, i look indossati dalle due donne per la passeggiata in giardino erano diametralmente opposti e il confronto è stato inevitabile.

Getty Images

La Regina ha optato per un ampio vestito bianco a fantasia, di Liberty London, decorato con animali ispirati alle opere dell’illustratore britannico per bambini Brian Wildsmith. Camilla lo ha abbinato alle sue décolleté bicolore, mentre aveva in mano una borsa quasi certamente di Bottega Veneta.

Decisamente più elegante il tailleur grigio chiaro di Lady Macron, composto da giacca a doppio petto e minigonna. Anche lei lo ha abbinato a una borsa griffata, di Dior.

Re Carlo, il baciamano a Brigitte Macron e non solo

Getty Images

Dopo la visita al parco di Windsor, Carlo e Camilla hanno dovuto salutare i loro ospiti. Macron si è permesso di baciare la Regina (appena arrivato aveva fatto il baciamano a Kate) e il Re non è stato da meno con la Première Dame alla quale ha baciato la mano e non solo. Proprio mentre Sua Maestà si stava accomiatando da Brigitte con un gesto fin troppo confidenziale, sua moglie ha distolto lo sguardo. Sembrava furente.

Getty Images

Poi i Macron sono partiti per Londra dove li aspettava il primo ministro Starmer che li ha ospitati anche a cena.

Invece, i Sovrani si sono ritirati dentro il castello. Ma ci sono rimasti poco tempo, almeno Camilla che è stata avvistata nel pomeriggio a Wimbledon.

Camilla fugge a Wimbledon

La Regina non si è nemmeno cambiata d’abito per raggiungere in tempo il royal box di Wimbledon ed assistere alla partita di Djokovic contro Franco Cobolli. Seduto esattamente dietro di lei c’era Hugh Grant con la moglie Anne. L’attore ha salutato la Regina, scambiando qualche battuta con lei.