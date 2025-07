Re Carlo, il banchetto di Stato tra corone e diamanti per Brigitte ed Emmanuel Macron

Getty Images Camilla e Brigitte Macron

Il momento più glamour e atteso della visita di Stato di Brigitte ed Emmanuel Macron in Inghilterra è stato il banchetto di Stato che Re Carlo e Camilla hanno offerto loro al Castello di Windsor.

Re Carlo, la cena di gala al Castello di Windsor

Re Carlo si è dovuto adeguare. Infatti, a causa dei lavori di ristrutturazione, Buckingham Palace è inagibile e così ha dovuto organizzare il banchetto di Stato per Emmanuel e Brigitte Macron al Castello di Windsor. A dir la verità, non è un grande dispiacere per il Sovrano rinunciare al Palazzo, infatti è una residenza che non ama molto, tanto che anche quando finiranno di ristrutturarlo, non sposterà lì la sua residenza principale, preferendogli Clarence House, dove vive attualmente.

E poi il Castello di Windsor offre una location storica davvero molto suggestiva e unica, perfetta per la cena di gala dove Brigitte Macron ha dato sfoggio della sua eleganza impeccabile.

D’altro canto, la Première Dame ha subito affascinato gli inglesi appena scesa dall’aereo con un abito bianco di estrema raffinatezza, ma ha anche dato spettacolo col marito rifiutando il suo aiuto per scendere la scaletta.

Ovviamente Camilla non è voluta essere da meno in fatto di look. Infondo, è lei la Regina del Castello. Sua Maestà conosce molto bene lo stile di Brigitte. Le due donne hanno avuto modo di confrontarsi in diverse occasioni. Celebre l’abito blu di Dior che la moglie di Carlo sfoggiò alla cena presso l’Eliseo e altrettanto celebre è il colpo di vento che la imprigionò nella cappa del vestito, tanto che a liberarla ci pensò proprio Brigitte.

Re Carlo, gli invitati al banchetto di Stato

Per accogliere al meglio i suoi illustri ospiti, Carlo ha invitato circa 150 persone, tra le più illustri del Regno Unito e ha offerto una cena sontuosa, sfoggiando cristalli preziosi e posate d’argento.

Durante la serata sono stati pronunciati dei discorsi sia dal Re che dal Presidente francese e ovviamente non sono mancati i brindisi.

In aggiornamento