“Brigitte Macron schiaffeggia il marito sull’aereo”. La replica dell’Eliseo

Brigitte Macron schiaffeggia suo marito Emmanuel all'arrivo in Vietnam. Il video diventa virale e l'Eliseo si affretta a giustificare il gesto

Brigitte Macron “schiaffeggia” suo marito, il Presidente francese, in mondo visione, mentre si apre il portellone dell’aereo che li ha condotti in Vietnam per una visita di Stato. Il video diventa virale e l’Eliseo si affretta a correre ai ripari, dando una spiegazione dell’accaduto.

Emmanuel Macron, lo schiaffo di sua moglie Brigitte

Nemmeno Melania Trump è arrivata a tanto. Se la First Lady americana si è rifiutata più volte di dare la mano a suo marito Donald Trump, Brigitte Macron si è resa protagonista di un gesto molto più eclatante nei confronti della sua “dolce metà”, prendendolo a schiaffi o a spintoni (nella clip non è chiarissimo)

È successo domenica 25 maggio nel momento in cui sono atterrati all’aeroporto di Hanoi per una visita ufficiale in Vietnam.

Sembra una scena comica e invece pare sia tutto vero. Si apre il portellone dell’aereo e in quel preciso momento si vede il braccio della Première Dame allungarsi verso il volto di Emmanuel Macron e lo allontana con forza, quasi schiaffeggiandolo. Il Presidente si volta verso l’uscita e si rende conto di essere ripreso dalle telecamere. Cambia così improvvisamente espressione e accenna a un sorriso verso gli astanti, facendo un gesto di saluto con la mano.

Poi la coppia scende la scaletta dell’aereo separatamente. Intatti, la First Lady si rifiuta di prendere la mano del marito. Brigitte si è tenuta leggermente dietro a Macron, col volto scuro, lo sguardo basso, aiutandosi col corrimano per fare i gradini coi tacchi alti.

Il filmato è stato girato dall’agenzia di stampa Associated Press ed è stato ripreso dai media di tutto il mondo.

Macron, la replica dell’Eliseo

In un primo momento, l’Eliseo aveva smentito l’autenticità del video. Ma successivamente riconosciutane la veridicità, l’entourage del Presidente ha minimizzato l’accaduto, spiegando che si è trattato di un semplice battibecco tra coniugi. “È stato un momento di complicità. Una risata tra coniugi prima dell’inizio del viaggio ufficiale”.

Lo stesso Macron è tornato su questo video, dopo aver detto “che tutti devono darsi una calmata”, spiegando ai giornalisti l’accaduto in questo modo: “Mia moglie ed io stavamo scherzando, come facciamo spesso (…). Da tre settimane, ci sono persone che guardano video e pensano che io abbia condiviso una bustina di cocaina, che abbia avuto un faccia a faccia con un presidente turco e che ora stia avendo una lite domestica con mia moglie. Niente di tutto questo è vero“.

Brigitte ed Emmanuel Macron, incidente chiuso

Dopo queste parole, il presunto incidente tra Brigitte ed Emmanuel Macron si è chiuso. I due hanno preso parte agli incontri e agli eventi in programma, senza problemi, facendosi fotografare in perfetta armonia, di nuovo mano nella mano o abbracciati per i ritratti ufficiali.