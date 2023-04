Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti fidanzati: dove e quando si sono conosciuti

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti sono fidanzati: la voce era nell’aria da tempo, e la conferma arriva dal settimanale Chi. I due pare si frequentino già da diversi mesi, seppure non siano mai usciti allo scoperto, in pubblico o sui social, dove appare solo una foto insieme sul profilo di lei. Il cantautore e la giornalista del TG1 ci tengono molto alla loro privacy, e potremmo attendere a lungo per una parola dai diretti interessati sull’argomento.

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti fidanzati: l’indiscrezione

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti sono una coppia. A confermarlo ci ha pensato il settimanale Chi, anche se la voce di un amore in corso era in giro da tempo, sin dalla loro prima (e per ora unica) foto insieme, condivisa dalla giornalista a novembre su Instagram. Una foto innocente, dopo un concerto, non di certo di coppia: ma in tanti avevano notato un luccichio negli occhi di Cesare e Giorgia, e questo è bastato a far partire il gossip, cresciuto nelle ultime settimane.

Ma da allora niente foto, paparazzate, messaggi, nessuna dedica social, i due hanno tenuto il riserbo sulla storia d’amore, “ufficializzata” solo da Chi, e non dai diretti interessati. Il fatto, però, che non abbiano smentito la notizia è quasi una conferma.

Come si sono conosciuti Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti

Quello al concerto di Cesare Cremonini lo scorso novembre non è stato il primo incontro tra i due: l’artista era stato ospite nello studio del TG1 per una breve intervista proprio da parte della giornalista. E pare che galeotta fu quella chiacchierata, durante la quale tra i due sarebbe nato un feeling speciale, con tanto di invito ufficiale, da parte di Cesare, a un suo concerto. La scintilla è nata per caso , durante un incontro di lavoro, e via via i due avrebbero iniziato a frequentarsi, prima in amicizia, e poi come qualcosa di più.

Cremonini usciva dalla sua relazione precedente, quella con Martina Margaret Maggiore, anche se, non conoscendo le tempistiche, questo incontro potrebbe essere alla base della rottura definitiva tra i due. Illazioni, certo, visto che il cantante e la sue ex si erano già lasciati e ripresi più volte dal 2019 al 2022. “Io e Cesare non stiamo più insieme da mesi ormai – ha scritto la ragazza sui social, aggiungendo, alludendo a vari tradimenti – mi ha fatto soffrire davvero tanto, mi ha ferita troppo”.

Chi è Giorgia Cardinaletti, nuova fidanzata di Cesare Cremonini

Giorgia Cardinaletti nasce a Fabriano nel 1987, e dopo una laurea in Lettere ad indirizzo storico, si è iscritta presso la Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia, diventando giornalista professionista nel 2012. Ha iniziato la sua carriera in tv, prima come inviata di Rai News 24, passando poi alla Formula 1 e alla conduzione di Pole Position. Il successo è arrivato nel 2016, quando ha affiancato Alessandro Antinelli alla conduzione de La Domenica Sportiva. Poi il traguardo più grande con la conduzione del TG1 delle 20, una vera promozione arrivata nel 2022 dopo l’edizione 60 secondi e il talk Dentro il Festival condotto su RaiPlay in occasione del Festival di Sanremo 2020.