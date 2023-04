Cesare Cremonini, chi è la nuova fidanzata dopo l’addio a Martina Maggiore

Fonte: IPA Cesare Cremonini, chi è la nuova fidanzata: l'indiscrezione

Dopo l’addio all’ex fidanzata Martina Maggiore, Cesare Cremonini è pronto a ripartire. Come riporta Chi, infatti, il cantante avrebbe ritrovato il sorriso e l’amore al fianco di una nuova donna, non così sconosciuta, dal momento che sarebbe “una delle giornaliste televisive più quotate e affascinanti della Rai”. Dagospia chiarisce invece che si tratterebbe di un’altra nota giornalista, non del servizio pubblico ma di Sky: Vera Spadini. Tutto sui rumors di queste ore.

Cesare Cremonini fidanzato con una giornalista tv: l’indiscrezione

Sempre riservato sulla propria vita privata, Cesare Cremonini non ha mai dato adito a scandali, pettegolezzi e chiacchiericci da cronaca rosa. Il cantante, uno dei più eclettici ed apprezzati artisti della storia italiana nonché super ospite a Sanremo l’anno scorso, ha sempre preferito far parlare la sua carriera e le sue intramontabili canzoni. Questa volta, però, una vera e propria bomba di gossip è destinato a travolgerlo e arriva direttamente dalle pagine del settimanale Chi.

Nella rubrica Chicche di Gossip, infatti, si legge di un presunto flirt in corso tra l’artista e un noto volto televisivo: “Sembra che il cuore di Cesare Cremonini abbia ripreso a battere per una delle giornaliste televisive più quotate e affascinanti della Rai. Per il momento la storia d’amore, appena nata, viene tenuta dai protagonisti sotto il più stretto riserbo”. Il suo cuore è dunque tornato a battere, dopo l’addio all’ex fidanzata Martina Maggiore, e la misteriosa nuova fiamma lavorerebbe proprio tra le fila della Tv di Stato.

Tuttavia a ribaltare la situazione ci ha pensato Dagospia, che specifica: “Secondo rumors molto insistenti, il cantante si frequenterebbe sì con un volto televisivo, però non del servizio pubblico. Si tratterebbe infatti della biondissima Vera Spadini, che si occupa di MotoGp per Sky Sport”.

Chi è Vera Spadini, presunta nuova fiamma di Cesare Cremonini

Vera Spadini sarebbe dunque la nuova presunta fidanzata di Cesare Cremonini: il condizionale al momento è d’obbligo, trattandosi solo di rumors. Ma chi è la bionda giornalista che avrebbe fatto breccia nel cuore del cantante? Nata in provincia di Pavia, il 7 novembre 1976, si avvicina al mondo del giornalismo dopo aver inizialmente intrapreso gli studi in giurisprudenza.

Il grande salto arriva con l’approdo su Sky, dove lavora inizialmente come inviata dai campi della Serie A, per poi passare alla conduzione di Sky Sport 24. Dal 2017, poi, la svolta: si avvicina al mondo dei motori e inizia a seguire la Moto GP, conducendo la rubrica Paddock Live.

Fonte: IPA

Cesare Cremonini, il doloroso addio a Martina Maggiore

Cesare Cremonini riparte dunque da una nuova fidanzata, dopo l’addio a Martina Margaret Maggiore. Nonostante il tentativo del cantante di preservare la privacy sul suo privato, la loro rottura è stato uno dei principali temi di discussione nel mondo del gossip nell’ultimo anno. Già la scorsa estate, infatti, serpeggiavano voci di crisi nella coppia. Crisi che è stata poi confermata dalla stessa ragazza su Instagram, dove ha manifestato amarezza per questo doloroso addio, senza risparmiare qualche critica al cantante.

“Io e Cesare non stiamo più insieme da mesi ormai. Abbiamo deciso di non sentirci al momento, quindi non so dove sia. Cesare per me rimarrà una persona che ho amato tantissimo e che probabilmente amerò per sempre. È stata una relazione lunga e importante, ma che purtroppo mi ha ferita molto” aveva scritto la Maggiore.

E aveva così proseguito, mettendo un punto a una storia d’amore che l’ha segnata nel profondo: “Vorrei solo non essere più paragonata a lui, vorrei che le persone smettessero di dirmi cosa fa o cosa non fa ed etichettarmi come la ex di… Detto questo mi auguro davvero che lui sia felice e con lui anche io”.