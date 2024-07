Fonte: Getty Images Pecco Bagnaia e la moglie Domizia Castagnini

La promessa era stata quella di un matrimonio da sogno e le nozze di Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini non hanno tradito le aspettative. Gli sposi si sono giurati amore eterno sull’altare del Duomo di Pesaro, dove hanno accolto parenti e amici Vip che sono accorsi per sostenerli nel loro giorno più bello. Tra i volti noti c’è anche quello di Valentino Rossi, accompagnato dalla fidanzata in dolce attesa Francesca Sofia Novello, oltre a un raggiante Cesare Cremonini che ha salutato i presenti all’ingresso della chiesa.

L’abito da sposa di Domizia Castagnini

Per il suo giorno più bello, Domizia Castagnini ha scelto di indossare un abito classico firmato Ratti e arrivato direttamente dalla boutique. Il vestito, bianco e di pizzo con eleganti trasparenze, è stata commissionato direttamente alla sarta che l’ha realizzato tenendo conto delle esigenze della sposa. Il colletto è alto, mentre le maniche lunghe con i polsini a volant garantiscono la massima eleganza. Un po’ come era stato per quello di Diletta Leotta, sposa a Vulcano il 22 giugno con il padre di sua figlia Loris Karius.

La tendenza delle maniche lunghe sembra essere ormai un trend diffuso. Ha fatto questa scelta anche Clizia Incorvaia, che per la cerimonia ha deciso di indossare un abito bianco molto semplice, con pettinatura gipsy adatta al contesto marino e maniche lunghe. Il discorso è cambiato per il ricevimento, che l’ha vista perfino cambiare hair look, e abito: per il banchetto ha infatti optato per un abito corto e scintillante.

La sposa di oggi, la splendida moglie di Pecco Bagnaia, ha portato invece un lungo velo con ricami sull’orlo. Un grande classico delle nozze in chiesa, praticamente immancabile, che ha fissato su un’acconciatura raccolta in uno chignon morbido. Oltre al suo bellissimo sorriso, la sposina ha impreziosito il suo look con un paio di orecchini a lobo scintillanti. Il make up è semplice e appena percettibile, perfetto per il pomeriggio afoso che ha accolto gli ospiti.

Pecco Bagnaia in grigio perla

Lo sposo ha indossato un mezzo tight in grigio perla con fiore all’occhiello bianco, che ricordava moltissimo i fiori del bouquet della sposa. Pecco Bagnaia è stato accerchiato dai presenti fin dal suo arrivo in Duomo, dove ha aspettato la sua fidanzata per pronunciare il Sì che aspettava da tempo. I due si conoscono dal 2016 e da quel momento non si sono più lasciati. A farli conoscere sarebbe stata la sorella del Campione di Moto GP, Carola, e sono uniti dai tempi della scuola. Sono inoltre entrambi di Chivasso. La proposta di nozze è arrivata invece a dicembre 2022.

Gli invitati Vip

Tantissimi gli invitati alla cerimonia e al party che si tiene alla Villa Imperiale. Tra questi spicca Cesare Cremonini, il cantautore bolognese amico intimo di Pecco, e Valentino Rossi, suo ex collega. Il Dottore e la sua compagna Francesca Sofia Novello sono in attesa del loro secondo figlio dopo Giulietta, come hanno annunciato sul loro profilo Instagram tramite una bellissima foto di famiglia. Tra gli ospiti anche il fratello di Valentino, Luca Marini, anche lui pilota di moto e amico dello sposo.