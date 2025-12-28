Gordon Ramsay, la figlia Holly si è sposata: le nozze da favola (e i retroscena)

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Getty Images Gordon e Holly Ramsay

Nozze da favola per Holly Ramsay, la figlia del celebre chef stellato, che ha coronato il suo sogno d’amore con il nuotatore e campione olimpico Adam Peaty. Gordon Ramsay ha condiviso su Instagram un post per annunciare le nozze della figlia, anche se il matrimonio parte già con un piede sbagliato: ci sarebbero tensioni in famiglia, tanto che la madre dello sposo sarebbe stata esclusa dalle celebrazioni.

Holly Ramsay si è sposata: la gioia di Gordon

Un momento meraviglioso per la famiglia di Gordon Ramsay, lo chef stellato celebre per le sue apparizioni televisive e per la sua catena di ristoranti gourmet a Londra. Holly, seconda dei sei figli nati dal matrimonio con Tana Ramsay, è convolata a nozze con Adam Peaty, tre volte campione olimpico, detentore del record mondiale dei 50 e 100 metri rana in vasca lunga.

I due si sono conosciuti nel 2021, quando il nuotatore era concorrente di Strictly Come Dancing, la versione britannica di Ballando con le stelle, poco dopo la separazione del nuotatore dalla precedente compagna, Eirianedd Munro, madre di suo figlio George-Anderson. Il campione partecipò insieme a Tilly Ramsay, sorella della sposa, che ha fatto da Cupido: da allora i due non si sono più lasciati, fino ad arrivare al fidanzamento ufficiale nel 2024, quando Holly ha mostrato su Instagram l’anello donatole dal suo amato.

Tenerissimo Gordon Ramsay, che su Instagram ha dedicato un post alla figlia il giorno prima del matrimonio. “Sono davvero così fortunato a poter accompagnare questa bellissima sposa all’altare e a guadagnare un genero incredibile! Ti amo così tanto Holly e non potrei essere un papà più orgoglioso”, ha scritto lo chef a corredo di due scatti con la ragazza.

È stata una giornata ricca di emozioni per la famiglia, che si è riunita all’abbazia di San Pietro e San Paolo di Bath per le nozze. Holly Ramsay è arrivata in chiesa accompagnata da suo padre, come vuole la tradizione, avvolta in un ampio mantello bianco, che nascondeva i dettagli dell’abito da sposa, mostrando solo il bordo in pizzo della gonna e l’immancabile velo candido.

IPA

Al termine della cerimonia gli invitati si sono trasferiti a Kin House, villa georgiana immersa nella campagna del Wiltshire, dove hanno festeggiato fino a tarda notte. Tra questi l’ex giudice di MasterChef: The Professionals, nonché collega del papà della sposa, Marcus Wareing. Presenti anche l’ex calciatore David Beckham insieme alla moglie Victoria (in abito verde smeraldo del suo brand) e ai figli Romeo, Cruz e Harper.

I dissidi familiari

Nonostante sia stata una giornata piena di felicità, non sono mancate le ombre nel matrimonio di Holly Ramsay. Alle nozze non era presente la madre dello sposo, Caroline Peaty, per volere proprio del nuotatore. I familiari non avrebbero gradito la decisione del campione, accusandolo di essersi “allontanato dalle proprie origini”, traviato da fama e denaro. La donna sarebbe rimasta “profondamente sconvolta dalla decisione”, tanto da pubblicare dei messaggi sui social parlando di “cuore spezzato”.

Ma non finisce qui: anche con il fratello maggiore James le cose non andrebbero affatto bene. Pare che l’uomo sia stato fermato dalla polizia con l’accusa di aver inviato una serie di minacce verbali ad Adam mentre l’atleta si trovava a Budapest per festeggiare l’addio al celibato. Le tensioni però avrebbero origini antiche e riguarderebbero questioni economiche e alla gestione della notorietà del nuotatore.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!