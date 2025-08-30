Gordon Ramsay: “Ho scoperto di avere un cancro alla pelle”. E mostra la cicatrice

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Gordon Ramsay

Gordon Ramsay ha vissuto un momento spaventoso, ma trova la forza di raccontarlo con un sorriso. Lo chef star britannico rivela di aver scoperto un cancro alla pelle, fortunatamente individuato tempestivamente e chirurgicamente rimosso, e sui social ricorda l’importanza della prevenzione.

Gordan Ramsay, la scoperta del cancro

Il profilo Instagram di Gordon Ramsay è incentrato unicamente sul lavoro. Sui social lo chef che ha dato il via al fenomeno dei cuochi super star mostra i suoi deliziosi piatti, i risultati raggiunti dai suoi collaboratori e le numerose apparizioni televisive. Stavolta, però, il burbero chef britannico si è aperto ai propri follower, raccontando di un’esperienza personale profonda e spaventosa. Senza rinunciare all’ironia tagliante che lo contraddistingue, Ramsay ha svelato di aver avuto un tumore.

Si tratta di un cancro alla pelle che, fortunatamente scoperto tempestivamente, è stato possibile rimuovere tramite una piccola operazione chirurgica. Lo chef ha per questo ringraziato pubblicamente “l’incredibile team di Skin Associates” per il “rapido lavoro reattivo per rimuovere questo carcinoma”. In due foto, Ramsay mostra il grande cerotto vicino all’orecchio e la cicatrice che vi si nasconde sotto.

Lo scherzo e l’invito alla prevenzione

Passata la paura, Gordon Ramsay ritrova il sorriso e su quel che ha vissuto trova anche il coraggio di scherzare. “Vi giuro che non è un lifting facciale, – scrive riferendosi alla cicatrice sul vivo – dovrebbero rimborsarmi”. L’allegria è tuttavia utilizzata dallo chef stellato come strumento per lanciare un messaggio importante, quello alla prevenzione. “Per favore, non dimenticate la crema solare questo fine settimana” ricorda Ramsay, sottolineando l’importanza di proteggersi dai raggi UV ogni qualvolta ci si espone ai raggi solari, e anche quando non sembra farlo. La protezione, meglio se 50, dovrebbe insomma essere parte irrinunciabile della skincare quotidiana.

Rimosso il neo sospetto, adesso Ramsay dovrà presumibilmente attendere i risultati della biopsia e, se necessario, sottoporsi a una terapia adeguata. Mantenendo alto il riserbo sulla propria vita privata, tuttavia lo chef non ha raccontato come ha scoperto il tumore né ha rivelato alcun dettaglio sull’intervento cui si è sottoposto. Se ne ha parlato è appunto per farsi portavoce della fondamentale campagna per la prevenzione.

Il dolce messaggio della figlia

Il post di Gordon Ramsay è stato ricoperto di commenti di affetto e auguri di pronta guarigione. Tra le persone a dimostrare allo chef il proprio amore è, tra tutte, la figlia Holly, con un semplice ma efficace “ti voglio bene papà”. Anche la Cancer Research UK ha risposto a Ramsay, ringraziandolo per aver contribuito a sensibilizzare “su quanto sia importante proteggersi dal sole”. L’associazione ricorda anche l’importanza di cercare l’ombra, coprirsi e applicare “la protezione solare regolarmente e generosamente”.

Il carcinoma basocellulare che ha colpito Ramsay è una delle forme più comuni di cancro della pelle non melanomatoso. Si tratta di un tumore facilmente trattabile, ma da non sottovalutare. A causarlo sono principalmente l’esposizione ai raggi ultravioletti e lo si nota per la comparsa di un neo o una macchia insolita sulla pelle. Raccontando la propria esperienza Gordon Ramsay ha voluto rimarcare come la salute della pelle non debba mai essere sottovalutata, anche in quei casi in cui sembra non esserci più che una macchiolina o una piccola escoriazione.