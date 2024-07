Francesca Sofia Novello incinta, l’annuncio con Valentino Rossi e Giulietta

Fonte: IPA Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello aspettano il secondo figlio dopo Giulietta. Una gioia grandissima per la coppia, che dopo la nascita della primogenita è più unita che mai. Poteva quindi mancare lo stetoscopio del Dottore? Ma certo che no! A dare l’annuncio della seconda gravidanza, a distanza di tre anni dalla prima, è stata la famiglia al completo insieme alla futura sorella che già non vede l’ora di abbracciare la piccola che completa la famiglia. E sì, perché il Campione di MotoGP e la sua splendida metà aspettano un’altra bambina.

Francesca Novello in dolce attesa, la prima foto del pancione

La famiglia di Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi si è riunita per l’annuncio più importante. È infatti in arrivo un’altra bellissima bambina, per la gioia di mamma e papà ma anche di Giulietta. La foto è dolcissima e ci riporta immediatamente indietro di tre anni, quando il Dottore aveva annunciato con gioia la sua imminente paternità. Anche in quell’occasione, aveva indossato un camice bianco e un vistoso stetoscopio, come a voler mimare una visita medica, per dichiarare al mondo che era in arrivo una piccola Rossi.

La prima figlia era arrivata quasi come una sorpresa per la coppia che forma una famiglia da molti anni. Proprio lei, subito dopo l’esperienza sul palco del Teatro Ariston del Festival di Sanremo come conduttrice, aveva dichiarato di non avere in programma di avere figli in tempi imminenti. E invece, la grande felicità per l’arrivo di una bambina che ha cambiato la loro vita radicalmente. E, c’è da ammetterlo, concepita nel momento perfetto per entrambi. La carriera di Francesca Sofia Novello era in ascesa mentre lui si era appena ritirato dalle corse.

La scelta per proteggere Giulietta

Da quando sono diventati genitori, Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno incentrato la loro vita sul benessere della piccola ma non hanno rinunciato alle loro grandi passioni. Essere padre, per lui, è una di quelle gioie che non avrebbe mai immaginato di provare. Lei invece, influencer di grande successo, è protettiva e attenta ai bisogni della bambina che hanno deciso di non mostrare.

Giulietta si vede infatti sempre di spalle, proprio per volere dei suoi genitori che non vogliono esporla troppo, ma sul profilo Instagram di sua madre la vediamo sempre alle prese con i giochi, con i nuovi dolcissimi look che la sua giovane mamma sceglie per lei e tra le braccia di papà, dove trova sempre un porto sicuro. Insieme avevano partecipato al matrimonio del fratello di lui, Luca, ma di nozze non si è ancora parlato ufficialmente.

Ci sarà del tempo, soprattutto ora che Francesca è di nuovo in dolce attesa, dato che il matrimonio non è tra le loro priorità. La famiglia va avanti senza la necessità di mettere tutto nero su bianco ma non è detto che in futuro non possa accadere. Anzi, la nascita della secondogenita potrebbe favorire la decisione definitiva verso il grande passo che ancora non hanno voluto programmare. Il futuro? È sicuramente rosa. La nascita della piccola è prevista per i primi mesi del 2025.