Francesca Sofia Novello, primo look dopo il parto: tacchi altissimi e il colore del 2025

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Francesca Sofia Novello

È stato un preludio al nuovo anno colmo di gioia per Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi: i due, in coppia da ben otto anni, soltanto pochi giorni fa hanno finalmente accolto la piccola Gabriella, loro secondogenita e sorellina di Giulietta – nata nel marzo del 2022 – e ancora non stanno nella pelle. Il dolce annuncio è stato fatto tramite social, con un tenerissimo scatto in clinica a ritrarli con la nuova arrivata tra le braccia e gli occhi lucidi. A distanza di circa dieci giorni dal parto la neomamma si è rimessa in piedi, e con che stile: in occasione di una serata con le amiche ha deciso di sfoggiare un look davvero notevole. Di seguito i dettagli.

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi: primo weekend di famiglia al completo

Dall’arrivo di Gabriella è trascorso solo qualche giorno, eppure ecco per la piccola la prima esperienza a bordo pista: durante lo scorso weekend Francesca Sofia Novello ha, come di consueto, accompagnato Valentino Rossi a Tavullia, nota cittadina in provincia di Pesaro e Urbino in cui ha avuto luogo la decima edizione della 100 km dei Campioni al Ranch, una gara di moto a cui lo stesso Dottore ha dato vita.

Ma la modella non era certo sola: accanto a lei c’erano infatti, oltre alle due figlie, anche le amiche più care. È stato proprio con loro che la neomamma-bis si è poi concessa una serata mondana, rigorosamente all’insegna del glamour. Dopo aver lasciato le bambine in compagnia del papà, la trentunenne è uscita per una meritata cena (forse la prima dopo il parto) ed ha per questo sfoderato tutto lo stile di cui è capace. Insomma, chi ha stabilito che una mamma debba necessariamente nascondersi dietro a strati di tessuto informe e perdere tutta la propria sensualità? Proprio nessuno e, anche se lo avesse fatto, Francesca ha saputo perfettamente dare prova di tutto il contrario.

Per la serata speciale la modella ha dato sfoggio di tutta la sua bellezza optando per un morbido abito in maglia marrone, color mocha mousse, per essere precisi. Il Pantone dell’anno era poi esaltato da un blazer oversize scelto in una tonalità leggermente più scura, un modello monopetto tenuto chiuso a lasciare completa scena a gambe e stivali.

Esatto, a completare il tutto con estrema sensualità non potevano certo mancare dei vertiginosi tacchi a spillo, su di un paio di stivali al ginocchio – di gran tendenza, lo sappiamo – in lucidissima vernice nera.

La nuova vita da genitori-bis

Lo scorso 4 gennaio Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sono diventati genitori per la seconda volta: la nuova arrivata in casa Rossi era attesa per le prime settimane del nuovo anno, ed ecco che puntualissima ha mantenuto la promessa. La piccola Gabriella e la sorellina di Giulietta hanno portato grandissima gioia nella vita della coppia, e allo stesso modo ne hanno decisamente rivoluzionato i ritmi.

A raccontarlo è stato il nove volte campione in persona, per cui le notti brave sono oramai un lontanissimo ricordo. È proprio lui a svegliarsi per primo, ha ammesso, a portare la più grande a scuola e a dare il latte alla neonata. Niente che gli dispiaccia troppo, però: la vita da papà lo appassiona a tal punto che ha persino scelto di ridurre le gare automobilstiche per passare più tempo in famiglia, sostenendo la sua Francesca.