Gemelle Kessler, dagli esordi ad oggi: la loro vita in foto
Sempre insieme, in vita e nella morte. Un addio, quello alle gemelle Kessler, doloroso e nostalgico. Le due sorelle hanno segnato un'epoca a suon di motivetti e hanno plasmato l'immaginario collettivo con le loro gambe chilometriche e i loro sempre presenti sorrisi. Alice ed Ellen Kessler erano nate il 20 agosto 1936 a Nerchau, in Sassonia, Germania Est, e avevano iniziato a studiare danza fin da bambine, entrando a 11 anni nel programma giovanile dell’Opera di Lipsia. Un amore per la musica e lo spettacolo che non le ha mai abbandonate.