Morte insieme le gemelle Kessler, icone della tv Anni ’60

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Le gemelle Kessler morte

Insieme per tutta la vita e anche nell’ultimo capitolo delle loro esistenze: le gemelle Kessler, Alice ed Ellen, sono morte insieme a 89 anni. Le due ballerine hanno esalato l’ultimo respiro a Monaco di Baviera, e la polizia ha aperto un’indagine sulle cause del decesso: per la stampa tedesca, potrebbe trattarsi di suicidio assistito. Famosissime negli Anni ’60 e ’70, Alice ed Ellen avevano partecipato a moltissime trasmissioni di successo come Studio Uno, Canzonissima e Carosello, spesso insieme a Don Lurio.

La morte delle gemelle Kessler

Sono scomparse a 89 anni le gemelle Kessler, ballerine tedesche entrate di diritto nella storia della televisione italiana. Le due donne sono state trovate senza vita a Gruenwald, nei pressi di Monaco di Baviera, nella casa dove vivevano l’una accanto all’altra, in due appartamenti confinanti.

La polizia tedesca ha avviato un’indagine per fare luce sulle cause della morte: secondo il quotidiano tedesco Bild, Ellen e Alice avrebbero fatto ricorso al suicidio assistito, una pratica che a determinate condizioni è ammessa in Germania.

Le due gemelle avevano espresso il desiderio che le loro ceneri fossero poste nelle stessa urna: “Io e Ellen vogliamo che le nostre ceneri vengano mischiate un giorno con quelle di nostra madre e possano essere conservate tutte e tre insieme. Ne abbiamo dato disposizione nei nostri testamenti” avevano dichiarato in un’intervista a Bild diversi anni fa.

Chi erano le gemelle Kessler, icone del piccolo schermo

Le gemelle Ellen e Alice Kessler erano soprannominate “le gambe della nazione” in Germania. Erano nate nel 1936 a Nerchau, in Sassonia, vicino Lipsia, ma fuggirono da piccole con la famiglia nella Germania Ovest. Si avvicinarono alla danza da giovanissime, e lasciarono la nazione nativa a soli 16 anni, calcando i palcoscenici internazionali insieme a personaggi come Frank Sinatra e Fred Astaire. Un viaggio professionale lunghissimo, che dal Lido di Parigi le fece approdare negli anni 60 sul piccolo schermo italiano.

Ballerine, cantanti, attrici al cinema per Dino Risi ne Il giovedì e, con Alberto Sordi, ne I complessi e in teatro per Garinei e Giovannini, le gemelle Kessler restano soprattutto legate ai Carosello dei collant e agli sketch di programmi come Milleluci e Canzonissima. Hanno inoltre cantato due brani simbolo del decennio, come Da da umpa e La notte è piccola.

Di quei magici anni ricordano: “Ci piaceva lavorare con Mina, Raimondo Vianello e Johnny Dorelli, forse il più’ vicino a noi per il suo stile americano. Don Lurio? Aveva idee stupende, ma erano troppo ‘piccole’ per due ragazze alte come noi”. Il successo proseguì negli Anni ’70, quando decisero (tra le altre cose) di posare per Playboy. Dagli Anni ’80, invece, si ritirarono in Germania, loro paese d’origine, diradando progressivamente le apparizioni.

Da un punto di vista sentimentale, Ellen ha avuto una relazione di vent’anni con Umberto Orsini; Alice invece ha amato Enrico Maria Salerno, per 4 anni, ma ha avuto molte storie lontano dai riflettori. L’ultima apparizione italiana delle gemelle Kessler risale al 2014: per celebrare i 60 anni della Rai, approdarono sul palco di Sanremo intonando uno dei loro storici brani, Quelli belli come noi.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!