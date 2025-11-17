Alice ed Ellen Kessler, perché non si sono mai sposate: tutti i loro amori

Alice ed Ellen Kessler non si sono mai sposate e non hanno avuto figli, ma entrambe hanno avuto importanti storie d'amore anche con uomini celebri

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Gli amori delle gemelle Kessler

Le gemelle Kessler, Alice ed Ellen, sono scomparse insieme a 89 anni. Le due ballerine, vere e proprie icone del piccolo schermo, hanno fatto sognate milioni di Italiani tra gli Anni ’60 e ’70, ma non si sono mai sposate: “Ellen è stata per venti anni con un solo uomo, io sono stata con venti uomini in un solo anno”, ha ironizzato in un’intervista Alice. E in effetti, la loro vita sentimentale è stata piuttosto complicata.

Perché le gemelle Kessler non si sono mai sposate

Le gemelle Kessler, scomparse da poco a 89 anni, sono andate via insieme, testimoniando un rapporto simbiotico che le accompagna da sempre. Alice ed Ellen non si sono mai sposate, e hanno sempre difeso con orgoglio la loro decisione: “Non ci siamo mai pentite di non aver avuto figli”, avevano rivelato durante un’intervista a Domenica In. Pur avendo avuto diverse relazioni importanti, le due ballerine hanno preferito vivere i propri amori senza avvertire la necessità dei fiori d’arancio.

“Siamo sempre state femministe senza saperlo: da quando avevamo 15 anni abbiamo iniziato a guadagnarci da vivere, e siamo sempre state indipendenti”, hanno rivelato. Un’indipendenza che potrebbe aver influenzato anche le loro decisioni in campo sentimentale, con un’unica eccezione: “Forse, però, alla fine siamo diventate dipendenti l’una dall’altra”.

Insomma, Ellen ed Alice sono state l’una per l’altra il grande amore di una vita, come testimonierebbe anche la decisione (non ancora confermata) di ricorrere al suicidio assistito insieme.

Il grande amore di Ellen Kessler

Ellen Kessler ha avuto un unico grande amore: l’attore teatrale Umberto Orsini. La loro relazione, durata ben vent’anni, fu tutt’altro che facile: “Lui chiese al nostro produttore chi di noi due era libera. Alice era fidanzata con un francese e così Umberto prese a corteggiarmi. Credo che lui, essendo in concorrenza con Corrado Pani che aveva una storia con Mina, volesse dimostrare che era altrettanto capace di conquistare una showgirl”, ha ricordato la ballerina sul loro primo incontro.

IPA

In un’intervista a Barbara D’Urso, Ellen ha anche svelato alcuni retroscena della relazione: “Siamo stati insieme vent’anni, ma Umberto non era un uomo monogamo. Non potevo rimproverarlo perché io ero sempre in giro. Gli dicevo, quindi, di stare attento, di non prendere le malattie! Mi tradiva, so anche con chi, ma non lo dico. Non l’ho mai beccato, era molto intelligente. L’ho beccato solo al telefono”. Furono proprio i numerosi tradimenti, a quanto pare, la causa del loro addio.

Gli amori di Alice Kessler

Le relazioni più famose di Alice Kessler sono state con il cantante francese Marcel Amont e con l’attore Enrico Maria Salerno. In merito alla sua storia d’amore con il celebre divo, la ballerina ha poi dichiarato: “Me ne innamorai mentre recitavamo Viola, violino e viola d’amore. Era affascinante, ma era sposato e con figli… Ci lasciammo dopo quattro anni”. L’uomo infatti era da poco convolato a nozze con Fioretta Pierella, con la quale ebbe tre figli.

Getty Images

Tra i flirt di Alice Kessler, ce ne sarebbe anche uno con l’attore Burt Lancaster, protagonista de Il Gattopardo: i due avrebbero trascorso una notte di passione nel 1956 a Parigi.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!