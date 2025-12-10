Gemelle Kessler, sepolte insieme “in segreto” in un luogo speciale

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Il lutto per la scomparsa delle gemelle Kessler ha acceso, oltre al dispiacere per la perdita di due tra le artiste più amate dello spettacolo, anche una serie di discussioni sul modo in cui hanno scelto di andarsene e sul rispetto delle volontà che avevano espresso per il momento successivo alla morte.

E ora, dopo alcune settimane, una delle richieste più importanti delle due sorelle sembra essere stata finalmente accolta. Le gemelle sono state sepolte insieme, ma in urne diverse, in una cerimonia privata nel cimitero di Grünwald, lontano dai riflettori e dall’attenzione mediatica che per anni ha scandito la loro quotidianità.

Gemelle Kessler, cerimonia privata nel rispetto delle loro volontà

Una vita condivisa tra grandi palchi, tournée internazionali e momenti di assoluta intimità, e ora unita anche nel momento dell’addio. Alice ed Ellen Kessler, scomparse il 17 novembre nella loro casa poco lontano da Monaco di Baviera, non hanno mai immaginato di separare le proprie strade: fin dagli esordi erano percepite come un’unica entità artistica, complementari e inseparabili.

A 89 anni, le due ballerine hanno scelto il suicidio assistito e avevano espresso il desiderio di essere sepolte insieme, una accanto all’altra: un’ultima conferma di un legame che non si è mai spezzato. Una volontà che, dopo settimane di attesa e silenzio, è stata rispettata.

Secondo quanto riportato dai media tedeschi, in particolare da Bild, la cerimonia si sarebbe svolta in modo quasi segreto: nessun pubblico, nessun conoscente, solo un momento intimo in cui il silenzio ha avuto il peso e il valore di un omaggio. Una scelta che sembra rispecchiare quelle che erano sempre state le loro personalità: eleganti ma riservate, capaci di incantare le platee senza mai rincorrere l’eccesso.

Anche il luogo scelto per la sepoltura porta con sé un significato profondo. Le gemelle riposano nel cimitero di Grünwald, accanto alla tomba della madre Elsa, scomparsa nel 1977.

Gemelle Kessler, le volontà espresse negli ultimi anni

La sepoltura scelta per dare l’ultimo addio alle due sorelle è solo una parte delle volontà che Alice ed Ellen avevano espresso già da tempo: un insieme di desideri pensati per accompagnarle anche nell’ultimo tratto del loro percorso condiviso in decenni di televisione, musica e danza che hanno segnato più di una generazione.

Ellen lo aveva raccontato già nell’aprile 2024, quando aveva spiegato: “Nel trapasso, vorremmo essere unite ed è quello che abbiamo disposto nel testamento”, aggiungendo poi il desiderio di essere “di nuovo riunite con la nostra amata mamma”.

Le sorelle, che non si sono mai sposate e non hanno avuto figli, avevano anche previsto che la loro eredità venisse devoluta in beneficenza, in linea con la loro discrezione e con la volontà di lasciare un impatto positivo oltre la vita pubblica.

Secondo i media tedeschi, però, non tutte le loro volontà hanno potuto trovare compimento. Le Kessler avrebbero voluto essere deposte in un’unica urna, insieme alle ceneri della madre e del loro amato cane, un gesto simbolico che avrebbe raccolto in un solo luogo gli affetti più importanti della loro vita. Ma il diritto funebre tedesco non lo permette: in Germania, infatti, una singola urna per più persone non è legalmente consentita.

