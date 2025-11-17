Gemelle Kessler, le cause della morte: insieme fino alla fine con il suicidio assistito

Insieme erano nate e insieme hanno scelto di andarsene: sono morte a 89 anni le celebri gemelle Kessler. Avrebbero scelto il suicidio assistito

Nate insieme e insieme avevano calcato i palchi più luminosi della televisione italiana (e non solo): sono morte a 89 anni le gemelle Kessler e, come già sembrava scritto nella loro storia artistica e personale, hanno scelto di andarsene insieme. Le cause della loro morte, infatti, sono rimaste un giallo per poco tempo. Dopo l’annuncio della scomparsa delle “gambe più amate della tv” (come solevano essere chiamate), in molti si sono chiesti come fosse possibile che fossero rimaste insieme fino all’ultimo respiro. A dipanare il triste mistero è stato un quotidiano tedesco.

Kessler, “morte insieme con il suicidio assistito”

Non desideravano sopravvivere una senza l’altra. “Non credo di poter sopravvivere senza di lei”, aveva dichiarato Ellen alla trasmissione Markus Lanz. E ancora: “Il nostro desiderio è andarcene insieme, lo stesso giorno. L’idea che a una delle due capiti prima è molto difficile da sopportare”. Secondo il quotidiano tedesco Bild, le gemelle Ellen e Alice Kessler avrebbero tenuto fede al loro desiderio ricorrendo al suicidio assistito. Si tratta di una pratica ammessa in Germania a determinate condizioni. Sempre secondo Bild, la polizia sarebbe stata informata solo dopo che le due donne erano già decedute.

Da parte di polizia e autorità locali non ci sono al momento conferme ufficiali su cause, dinamiche o circostanze specifiche. Le due sorelle avevano 89 anni e vivevano da tempo in due appartamenti contigui, separati solo da una porta scorrevole, nella cittadina bavarese di Gruenwald. Per accedere al suicidio assistito in Germania “la persona deve agire responsabilmente e di propria spontanea volontà, essere maggiorenne e avere la capacità giuridica”. Secondo quanto ha riportato Bild inoltre, chi assiste il defunto, non può eseguire personalmente l’atto letale poiché ciò costituirebbe “eutanasia attiva”, vietata.

Ma ulteriori dettagli emergono da alcune interviste a Ellen e Alice Kessler. Le gemelle più famose della tv degli anni ’60 e ’70 avevano dichiarato di desiderare che le loro ceneri venissero mischiate una volta morte. “Io e Ellen vogliamo che le nostre ceneri vengano mischiate un giorno con quelle di nostra madre e possano essere conservate tutte e tre insieme. Ne abbiamo dato disposizione nei nostri testamenti”. Avevano spiegato anche il perché: “L’urna comune fa risparmiare spazio. Al giorno d’oggi si dovrebbe risparmiare spazio ovunque. Anche al cimitero”.

Una vita insieme

Le sorelle Kessler erano nate in Sassonia il 20 agosto 1936. Il mondo dello spettacolo le accolse fin da quando, a 16 anni, fuggirono di casa e si diressero a Duesseldorf.

