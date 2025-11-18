IPA Gemelle Kessler, dagli esordi ad oggi: la loro vita in foto

Hanno trascorso la loro vita insieme, dal primo all’ultimo respiro, tanto da non riuscire nemmeno a contemplare la possibilità di vivere l’una senza l’altra. Così se ne sono andate Alice ed Ellen Kessler, trovate senza vita a Gruenwald. A 89 anni, secondo i media tedeschi, avrebbero scelto di andarsene insieme con il suicidio assistito. Spesso ospiti a Domenica In, Mara Venier ricorda le gemelle Kessler.

Gemelle Kessler, il ricordo di Mara Venier

Tutti sono rimasti profondamente scossi dall’addio delle Gemelle Kessler: Alice ed Ellen sono morte insieme. Estremamente legate, hanno scelto di congedarsi dal mondo così come lo hanno visto per la prima volta: già nel 2012 avevano espresso la volontà di voler “uscire di scena” l’una al fianco dell’altra. In collegamento con La Vita in Diretta, Mara Venier, conduttrice di Domenica In, ha parlato delle gemelle Kessler.

“Le gemelle Kessler sono venute spessissimo da me a Domenica In e sono sempre state molto carine e disponibili. Come le chiamavo arrivavano. Le avevo fatte chiamare due settimane fa, ma mi avevano detto che una delle due non stava bene e questo ci fa pensare un po’ a quello che è stato il triste epilogo. Era impensabile, insopportabile per loro che una delle due potesse andarsene prima, non l’ho mai pensato. Loro venivano a Domenica In e arrivavano sempre due giorni prima, perché adoravano andare a mangiare in una trattoria a Trastevere, dove prendevano la famosa pasta alla gricia. L’ultima volta che ci siamo viste, di domenica, mi hanno raccontato della loro serata del sabato proprio in quella trattoria, ma io il sabato sera non esco mai. Avevo però promesso che la volta successiva sarei andata con loro”.

L’ultima apparizione

In pubblico, le gemelle Kessler sono apparse per l’ultima volta circa tre settimane fa: insieme, come sempre, il 24 ottobre a Werksviertel München, per la première del Circus Roncalli ARTistART. Il pubblico tedesco le amava: “Grazie alle Kessler, il mondo ci ha amato di nuovo”, ha titolato Bild. Non si sono mai divise: vivevano “quasi” insieme, in due case attigue divise solo da una porta. Il loro è stato un vero e proprio rapporto in simbiosi sin da piccole, facevano tutto insieme, con il sogno di essere indipendenti e di non dipendere da nessuno. In particolare dagli uomini.

Nessuno, però, è rimasto stupito di fronte al loro gesto, alla loro scelta di morire insieme. Le ha ricordate anche il regista Giancarlo Sepe: “Nel 2010, quando lavoravo con loro, in una pausa durante le prove, mi sembra che fu Ellen a dirmi ‘noi moriremo insieme‘. Io le chiesi perché e lei mi rispose ‘perché noi non possiamo stare l’una senza l’altra’”.

Da anni avevano espresso quella volontà, una scelta estremamente lucida, coltivata nel tempo, una promessa mantenuta fino alla fine. Durante la loro vita, avevano litigato solo due volte: “Per il cibo da dare al cane e un’altra volta per un flirt di una che non era stato approvato dall’altra”. Sono sempre andate d’accordo, condividendo davvero tutto: gli stessi orari, gli stessi pasti, le decisioni prese di comune accordo, le approvazioni per i flirt. Ora nella mente risuona quel Da-da-un-pa, consapevoli che le gemelle Kessler hanno fatto la storia della televisione, dove rimarranno due icone immortali.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!